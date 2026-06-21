ΔΕΥΑΗ: Έσπασε αγωγός ύδρευσης - Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό

Λόγω σοβαρής θραύσης του αγωγού ύδρευσης στην γέφυρα του ΒΟΑΚ στο Γιόφυρο, η ΔΕΥΑΗ έχει ήδη προχωρήσει σε διακοπή της υδροδότησης από την δεξαμενή Δ1 για την αποκατάστασης της ζημιάς.

Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι: Βελόνι Κάμπος, κολυμβητήριο, Παγκρήτιο, Τρεις Βαγιές, Άι Γιάννης, παλιά ΚΑΤΕΕ.

Η αποκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 22/6, οπότε και θα επανέλθει η υδροδότηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο - δομή μεταναστών: Νέο ραντεβού κατοίκων σήμερα στην Ηρακλείου-Μοιρών και αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν οι 2 από τους 4 για το κύκλωμα "πειρατικής" συνδρομητικής τηλεόρασης

Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα 37 νέα Κλιμάκια Εγκλημάτων Εμπρησμού - 4 στην Κρήτη