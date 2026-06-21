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ΚΡΗΤΗ

ΔΕΥΑΗ: Έσπασε αγωγός ύδρευσης - Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό

νερό - βρύση
clock 11:10 | 21/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Λόγω σοβαρής θραύσης του αγωγού ύδρευσης στην γέφυρα του ΒΟΑΚ στο Γιόφυρο, η ΔΕΥΑΗ έχει ήδη προχωρήσει σε διακοπή της υδροδότησης από την δεξαμενή Δ1 για την αποκατάστασης της ζημιάς.

Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι: Βελόνι Κάμπος, κολυμβητήριο, Παγκρήτιο, Τρεις Βαγιές, Άι Γιάννης, παλιά ΚΑΤΕΕ. 

Η αποκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 22/6, οπότε και θα επανέλθει η υδροδότηση

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