Ούτε «Οδύσσεια» ούτε Οδυσσέας: Το Netflix έχει την τέλεια μίνι σειρά 8 επεισοδίων

Καθώς ο Αύγουστος κυλά, αρκετοί χαλαρώνουν με ταινίες και σειρές στις πλατφόρμες streaming.

Και για εκείνους που έμειναν να θέλουν περισσότερα ελληνικά έπη μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, υπάρχει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση στο Netflix.

Πρόκειται για τη μίνι βρετανική σειρά 8 επεισοδίων με τίτλο «Τροία: Η Πτώση μιας Πόλης», που επανεξετάζει μία από τις σπουδαιότερες ιστορίες της κλασικής μυθολογίας

Η παραγωγή του BBC One και του Netflix αναδημιουργεί τον θρυλικό πόλεμο μεταξύ Ελλήνων και Τρώων, ξεκινώντας με τη σύγκρουση που πυροδοτεί ο Πάρις, πρίγκιπας της Τροίας, αφού ερωτεύεται την Ελένη, σύζυγο του Μενέλαου, βασιλιά της Σπάρτης. Η απόφασή του να την πάρει μαζί του στην πόλη του θα προκαλέσει μια αντιπαράθεση που θα διαμορφώσει τη μοίρα ηρώων, βασιλιάδων και θεών

Διαβάστε επίσης

Σεφερλής: "Δεν θα κατέβαινα ποτέ στην πολιτική, μου το έχουν προτείνει"

Οι διακοπές της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους