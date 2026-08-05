Σεφερλής: "Δεν θα κατέβαινα ποτέ στην πολιτική, μου το έχουν προτείνει"

Ο Μάρκος Σεφερλής σε συνέντευξή του στη Secret ξεκαθάρισε ότι δεν τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί με την πολιτική, παρόλο που έχει δεχτεί κάποιες προτάσεις.

«Δεν θα κατέβαινα ποτέ στην πολιτική. Μου έχουν πει αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο προορισμός μου. Ο προορισμός μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάει και νομίζω ότι εμείς, οι άνθρωποι που έχουμε χάρισμα να κάνουμε τον κόσμο να γελάει, πρέπει να μένουμε σε αυτό», ξεκαθάρισε ο γνωστός κωμικός.

«Η πολιτική είναι ένα τελείως άλλο πεδίο, που δεν το κατέχω. Εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα, εκεί αναγκάζεσαι να λες ψέματα. Δεν λέω ότι όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική είναι μη τίμιοι άνθρωποι. Απλώς, όταν μπλέκεις σε αυτό το σύστημα, αναγκάζεσαι να κάνεις υποχωρήσεις, δέχεσαι πιέσεις από πολλές πλευρές και διαστρεβλώνεται λίγο ο χαρακτήρας σου», πρόσθεσε.

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