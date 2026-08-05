Ιράν: Έτοιμο για σύγκρουση με τις ΗΠΑ αν ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις

Οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν δηλώνουν έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, υποστηρίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει.

Η Ουάσινγκτον έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να βρίσκεται κοντά, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε αυτή την εβδομάδα την απαίτησή του για επίτευξη συμφωνίας ή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, για «πλήρη παράδοση».

Ωστόσο, η Ισλαμική Δημοκρατία υποστηρίζει ότι, παρά τις συνομιλίες με το Ομάν και άλλους μεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, η προσπάθεια ενίσχυσης της στρατιωτικής ισχύος της έχει ενταθεί.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχάμαντ Ακραμινία, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα αξιοποίησε «στο μέγιστο» την περίοδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης και της εκεχειρίας, αναφερόμενος σε συμφωνία με τις ΗΠΑ που υπογράφηκε τον Ιούνιο και έχει πλέον ανασταλεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προσπάθησαν να εντάξουν νέο εξοπλισμό στις τάξεις τους, να εισαγάγουν πρόσθετα συστήματα, αλλά και να επισκευάσουν ή να ανακατασκευάσουν κατεστραμμένα οπλικά συστήματα.

Ο ταξίαρχος ανέφερε επίσης ότι νέα γενιά μη επανδρωμένων αεροσκαφών χρησιμοποιήθηκε σε επιχειρήσεις, ενώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα παρουσιαστούν αργότερα.

Ενίσχυση παραγωγής πυραύλων και drones

Ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας του Ιράν, Ματζίντ Εμπν-ε Ρεζά, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η παραγωγή πυραύλων και drones «δεν σταμάτησε ούτε για μία ημέρα» και ότι η παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει φτάσει σε επίπεδα τριπλάσια από εκείνα πριν από τον πόλεμο, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία.

«Παρά τον θάνατο κορυφαίων διοικητών, οι ένοπλες δυνάμεις όχι μόνο δεν έχασαν τη συνοχή τους, αλλά αντιμετώπισαν τον εχθρό με πολλές εκπλήξεις χάρη στην ταχύτητα, την πρωτοβουλία και την υψηλή τακτική τους ικανότητα», ανέφερε.

Παρόμοιους ισχυρισμούς έχει διατυπώσει και το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), η δύναμη που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην πολιτική ζωή του Ιράν και έχει αναλάβει επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Ο εκπρόσωπος του IRGC, Χοσεΐν Μοχεμπί, δήλωσε ότι η παραγωγή πυραύλων αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, ενώ η ακρίβειά τους βελτιώθηκε μέσω της εμπειρίας που αποκτήθηκε στο πεδίο της μάχης.

Το IRGC, ωστόσο, δεν έχει δημοσιοποιήσει στοιχεία για τα αποθέματα όπλων που διαθέτει, ούτε για την έκταση των ζημιών στις εγχώριες παραγωγικές υποδομές όπλων ή στα συστήματα αεράμυνας της χώρας.

«Βελτίωση της εγχώριας παραγωγής και της ποιότητας»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων τον Ιούνιο, το Ιράν διατηρούσε περίπου το 70% του προπολεμικού αποθέματος πυραύλων του και περίπου το 40% του οπλοστασίου drones, γεγονός που –σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις– θα μπορούσε να του επιτρέψει να αντέξει μια παρατεταμένη ασύμμετρη σύγκρουση στα Στενά του Ορμούζ και σε άλλα μέτωπα.

Την ίδια ώρα, επανδρωμένα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη των ΗΠΑ, του Ισραήλ και άλλων χωρών της περιοχής έχουν πραγματοποιήσει χιλιάδες αποστολές στον ιρανικό εναέριο χώρο από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ ορισμένα από αυτά έχουν εντοπιστεί ή καταρριφθεί.

Η ιρανική αεράμυνα έχει υποστεί πλήγματα, ωστόσο οι Φρουροί της Επανάστασης και ο στρατός υποστηρίζουν ότι έχουν καταρρίψει πυραύλους κρουζ, καθώς και αμερικανικά drones τύπου MQ-9, MQ-1 και άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Την περασμένη εβδομάδα, το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, μετέδωσε ότι το Ιράν ενδέχεται σύντομα να παραλάβει έως και 400 κινεζικής κατασκευής φορητούς εκτοξευτές αντιαεροπορικών πυραύλων μέσω Πακιστάν. Η Κίνα και το Πακιστάν απέρριψαν την πληροφορία, ενώ το Ιράν δεν προχώρησε σε σχόλιο.

Ο Χοσεΐν Κανανί Μογκαντάμ, πρώην ανώτατος διοικητής του IRGC, δήλωσε στο Al Jazeera ότι χιλιάδες αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα δεν έχουν καταφέρει να αποτρέψουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

«Βελτιώνουμε την εγχώρια παραγωγή και την ποιότητα. Οι προηγούμενοι πύραυλοί μας έχουν αναβαθμιστεί όσον αφορά την εμβέλεια και τη φονική ισχύ της κεφαλής τους», ανέφερε.

Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν διαθέτει αποθέματα σε υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων και drones, τμήματα των οποίων εντάσσονται σταδιακά στις επιχειρησιακές του δυνατότητες.

ΗΠΑ: Πιέσεις για νέα συμφωνία

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε εκ νέου με επικείμενα πλήγματα κατά ιρανικών μη στρατιωτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής και πετροχημικών εταιρειών, με στόχο να πιέσει την Τεχεράνη να αποδεχθεί συμφωνία.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε αιφνιδίως τα πλήγματα και επανέφερε το ενδεχόμενο μιας νέας συμφωνία.

Πηγή: Al Jazeera

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