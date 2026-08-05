Σελήνη: Πύραυλος της SpaceX αναμένεται να συγκρουστεί με την επιφάνειά της

Τμήμα πυραύλου Falcon 9 της SpaceX αναμένεται να προσκρούσει το πρωί της Τετάρτης 5 Αυγούστου στη Σελήνη, ολοκληρώνοντας μια ανεξέλεγκτη πορεία στο Διάστημα.

Πρόκειται για το ανώτερο στάδιο του πυραύλου που είχε χρησιμοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2025 για την εκτόξευση των αποστολών Blue Ghost και Hakuto-R. Έχει μήκος περίπου 14 μέτρα, βάρος τέσσερις τόνους και αναμένεται να προσκρούσει στη σεληνιακή επιφάνεια με ταχύτητα περίπου 8.700 χιλιομέτρων την ώρα.

Η σύγκρουση υπολογίζεται ότι θα σημειωθεί στις 09:35 ώρα Ελλάδας, κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν, στο δυτικό άκρο της πλευράς της Σελήνης που είναι ορατή από τη Γη.

Τι μπορεί να φανεί

Η ίδια η πρόσκρουση πιθανότατα δεν θα είναι ορατή, καθώς το σημείο θα φωτίζεται από τον Ήλιο και η λάμψη της σύγκρουσης δύσκολα θα ξεχωρίσει.

Υπάρχει, ωστόσο, το ενδεχόμενο να γίνει ορατό ένα νέφος σκόνης και θραυσμάτων που θα εκτοξευθούν πάνω από την επιφάνεια της Σελήνης. Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι το υλικό μπορεί να φτάσει σε ύψος έως και 100 χιλιομέτρων, χωρίς όμως να είναι βέβαιο ότι θα μπορεί να καταγραφεί από τη Γη.

Οι καλύτερες πιθανότητες παρατήρησης θα υπάρχουν για όσους διαθέτουν ισχυρά τηλεσκόπια και κατάλληλο εξοπλισμό, κυρίως σε περιοχές της Νότιας Αμερικής, όπου η Σελήνη θα βρίσκεται ψηλότερα στον ουρανό.

Θα καταγραφεί από διαστημικά σκάφη

Την πρόσκρουση αναμένεται να παρακολουθήσει το νοτιοκορεατικό διαστημικό σκάφος Danuri, ενώ το Lunar Reconnaissance Orbiter της NASA θα φωτογραφίσει το σημείο πριν και μετά τη σύγκρουση.

Οι εικόνες θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να μετρήσουν τον κρατήρα που θα δημιουργηθεί και να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο εκτοξεύεται το σεληνιακό έδαφος έπειτα από μια τέτοια πρόσκρουση.

Το περιστατικό θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμο για την έρευνα, καθώς είναι γνωστά το μέγεθος, το βάρος και η ταχύτητα του τμήματος του πυραύλου. Έτσι, οι επιστήμονες θα μπορέσουν να συγκρίνουν τα πραγματικά αποτελέσματα με τα μοντέλα που χρησιμοποιούν για τις συγκρούσεις αντικειμένων με τη Σελήνη.

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