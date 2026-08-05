Ρέθυμνο: Επιταχύνονται οι αυτοψίες – Δωρεάν ζωοτροφές στους πληγέντες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, καθώς από χθες, Τρίτη ξεκίνησαν οι αυτοψίες από τις αρμόδιες επιτροπές της Περιφέρειας Κρήτης. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του δημάρχου Αγίου Βασιλείου με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρίας Λιονή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η εικόνα των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, με σημαντικές ζημιές στον πρωτογενή τομέα, στις κατοικίες, στις επιχειρήσεις και στις δημοτικές υποδομές, ενώ έγινε αναφορά και στις αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη στενού συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ώστε οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών να ολοκληρωθούν με ταχύτητα και πληρότητα, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες στήριξης των πυρόπληκτων κατοίκων και παραγωγών. Η Μαρία Λιονή επισήμανε ότι οι επιτροπές της Περιφέρειας βρίσκονται ήδη στο πεδίο, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγραφές, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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Από την πλευρά της ΠΟΓΕΔΥ εκφράστηκε η στήριξη των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων προς τους κατοίκους της περιοχής, καθώς και η διάθεση των υπηρεσιών να συμβάλουν στην ολοκλήρωση του έργου των καταγραφών και της τεχνικής υποστήριξης το συντομότερο δυνατό.

Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου υπογράμμισε ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ταχεία μετάβαση στην επόμενη ημέρα και την ουσιαστική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά, ευχαριστώντας την αντιπεριφερειάρχη, την ΠΟΓΕΔΥ και τα στελέχη των υπηρεσιών για τη συμβολή τους στην προσπάθεια αποκατάστασης.

Δωρεά ζωοτροφών στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους με πρωτοβουλία του δήμου Αγίου Βασιλείου

Πρωτοβουλία για την άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στον δήμο Αγίου Βασιλείου, ανέλαβε η δημοτική αρχή, εξασφαλίζοντας τη χορηγία σημαντικών ποσοτήτων ζωοτροφών από επιχειρήσεις του κλάδου. Η δράση αποσκοπεί στην κάλυψη των άμεσων αναγκών σίτισης των ζώων, καθώς πολλές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με σοβαρές απώλειες και δυσκολίες μετά την καταστροφική πυρκαγιά.

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Με πρωτοβουλία του δημάρχου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους επιχειρήσεων και φορέων του κλάδου των ζωοτροφών, κατά την οποία διαμορφώθηκε το πλαίσιο της συνεργασίας για την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων παραγωγών. Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να συμφωνηθεί η διάθεση σημαντικών ποσοτήτων ζωοτροφών για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων της περιοχής.

Παράλληλα, καταρτίζεται σχέδιο για τη συγκέντρωση και τη διανομή των ζωοτροφών, ώστε η βοήθεια να φτάσει το συντομότερο δυνατόν στους παραγωγούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Στον σχεδιασμό αυτό λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, προκειμένου η κατανομή να γίνει με τον πλέον αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο.

Όπως επισημαίνεται, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί βασική προτεραιότητα, ιδιαίτερα μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά. Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις επιχειρήσεις και τους παραγωγικούς φορείς, με στόχο την παροχή άμεσων λύσεων στους ανθρώπους που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή και τη διατήρηση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ο δήμος Αγίου Βασιλείου εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τις επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αλληλεγγύης, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των πυρόπληκτων κτηνοτρόφων και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να επανέλθουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην κανονικότητα.

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