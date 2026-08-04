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ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: 52χρονος βρέθηκε νεκρός σε πηγάδι

ΕΚΑΒ
clock 22:35 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νεκρός βρέθηκε χθες, Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 11.00 το βράδυ, μέσα σε πηγάδι σε κτήμα του στο χωριό Ασώματος ένας 52χρονος.

Τον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειας του όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει από το κτήμα όπου είχε μεταβεί για να ποτίσει καλλιέργειες του, κάτι το οποίο έκανε καθημερινά.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία αλλά και ενημερώθηκε ιατροδικαστής.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του 52χρονου με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

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