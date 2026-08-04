Υπό έρευνα της ΕΕ τα «έξυπνα» γυαλιά της Meta για θέματα ιδιωτικότητας

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Τα «έξυπνα» γυαλιά της Meta μπαίνουν στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων, οι οποίες εξετάζουν τους κινδύνους που δημιουργούν οι ενσωματωμένες κάμερες και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η νέα κατηγορία φορητής τεχνολογίας προκαλεί ανησυχίες για πιθανές καταγραφές χωρίς τη γνώση των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω από τον χρήστη, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί περιστατικά κατάχρησης.

Στην Ελλάδα, η συζήτηση άνοιξε μετά την εμφάνιση του Άδωνι Γεωργιάδη με γυαλιά Meta Ray-Ban σε περιοδεία του σε Λήμνο και Λέρο, με την ενσωματωμένη κάμερα να προκαλεί αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Την ίδια ώρα, η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το κατά πόσο τα συγκεκριμένα προϊόντα προστατεύουν επαρκώς την ιδιωτικότητα.

Οι ανησυχίες για τις κάμερες στα γυαλιά

Τα έξυπνα γυαλιά αποτελούν μια νέα κατηγορία συνδεδεμένων συσκευών, οι οποίες συνδυάζουν τη λειτουργία ενός παραδοσιακού αξεσουάρ με κάμερες, μικρόφωνα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσω φωνητικών εντολών και σύνδεσης με smartphone, επιτρέπουν στους χρήστες να πραγματοποιούν ψηφιακές ενέργειες χωρίς να χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Ωστόσο, η δυνατότητα συνεχούς καταγραφής εικόνας και ήχου έχει προκαλέσει προβληματισμό για τα όρια της ιδιωτικότητας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων αναμένεται να δημοσιεύσει έκθεση για τα έξυπνα γυαλιά μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο Euractiv.

Η Γερμανία εξετάζει ακόμη και απαγόρευση

Ο επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων του Αμβούργου, Τόμας Φουξ, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στη γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD ότι τα έξυπνα γυαλιά μπορούν να θεωρηθούν «μεταμφιεσμένες κάμερες».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ενδέχεται να εμπίπτουν στη γερμανική νομοθεσία που απαγορεύει συσκευές καταγραφής οι οποίες είναι κρυμμένες μέσα σε καθημερινά αντικείμενα.

Τα γυαλιά της Meta διαθέτουν λευκή φωτεινή ένδειξη LED που αναβοσβήνει όταν πραγματοποιείται καταγραφή. Ωστόσο, η Αρχή του Αμβούργου εξετάζει κατά πόσο το συγκεκριμένο σύστημα ενημέρωσης είναι επαρκές, ενώ παράλληλα ερευνά και τη χρήση δεδομένων για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Προβληματισμός και στη Γαλλία

Η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που εξετάζει το ζήτημα. Η γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (CNIL) είχε εκφράσει ήδη από τον Μάρτιο ανησυχίες για τα έξυπνα γυαλιά.

Η γαλλική Αρχή προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται απλώς για τεχνολογικά εργαλεία, αλλά για συσκευές που μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους, λόγω της δυνατότητάς τους να «συλλέγουν, επεξεργάζονται και ερμηνεύουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο χωρίς απαραίτητα να το γνωρίζουν οι άνθρωποι γύρω τους».

Καταγγελίες για χρήση χωρίς συναίνεση

Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν από περιστατικά στα οποία τα γυαλιά της Meta φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για καταγραφή ανθρώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, γυναίκες έχουν βρεθεί ιδιαίτερα εκτεθειμένες, καθώς άτομα που δραστηριοποιούνται σε διαδικτυακές κοινότητες «παρεμβατικής προσέγγισης» φέρεται να χρησιμοποίησαν τα γυαλιά για κρυφή καταγραφή αλληλεπιδράσεων, τις οποίες στη συνέχεια δημοσίευσαν στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Meta υποστηρίζει ότι έχει λάβει μέτρα για τον περιορισμό της κατάχρησης. Η εταιρεία ανέφερε ότι πρόσθεσε δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες απενεργοποιούν αυτόματα τη λειτουργία καταγραφής εάν εντοπιστεί προσπάθεια παρέμβασης στη φωτεινή ένδειξη LED.

Ανησυχίες και για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης

Τα γυαλιά της Meta βρέθηκαν στο επίκεντρο νέας αντιπαράθεσης τον Μάρτιο, όταν σουηδικές εφημερίδες ανέφεραν ότι η εταιρεία έστελνε καταγραφές σε συνεργάτη στην Κένυα για σχολιασμό δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης.

Τα δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι ανάμεσα στα αρχεία υπήρχαν και προσωπικές ή ευαίσθητες καταγραφές.

Η ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η οποία έχει τον κύριο ρόλο στην εποπτεία της συμμόρφωσης της Meta με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ανέφερε τότε ότι η εταιρεία την είχε ενημερώσει πως δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών δεν είχαν εμπλακεί στη συγκεκριμένη διαδικασία.

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