Άγιος Νικόλαος: Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας στην «Κουνδούρειο» Δημοτική Βιβλιοθήκη

Στο πλαίσιο της Καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης και δημιουργικότητας με τίτλο: «Τα σπίτια των βιβλίων» που έγινε στην «Κουνδούρειο» Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Νικολάου την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, οι μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη διαδρομή του βιβλίου, να ανακαλύψουν τους χώρους στους οποίους «ζει» από τη δημιουργία του, μέχρι να φτάσει στα χέρια του αναγνώστη.



Η δράση ξεκίνησε με έναν δημιουργικό διάλογο γύρω από ερωτήματα όπως: «Ποια είναι τα σπίτια των βιβλίων;», «Τι χρώμα, τι μυρωδιά και τι ήχους έχουν;» και «Ποιοι ζουν και εργάζονται σε αυτά;».



Μέσα από τη συζήτηση τα παιδιά εξέφρασαν τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις φανταστικές τους ιδέες συνδέοντας τα βιβλία με αγαπημένες αναμνήσεις και προσωπικά βιώματα.



Στη συνέχεια τα παιδιά γνώρισαν τους σημαντικότερους «σταθμούς» της ζωής ενός βιβλίου: τον εκδοτικό οίκο, το τυπογραφείο, το βιβλιοπωλείο, τη βιβλιοθήκη, αλλά και το σπίτι του κάθε αναγνώστη. Αντιλήφθηκαν ότι κάθε ένας από αυτούς τους χώρους έχει ξεχωριστό ρόλο στη δημιουργία, διάδοση και διατήρηση των βιβλίων και πως χωρίς τη συμβολή όλων, τα βιβλία δεν θα μπορούσαν να φτάσουν στο κοινό τους.



Η δράση ολοκληρώθηκε με δημιουργική συζήτηση και εικαστική αποτύπωση του προσωπικού τους βιβλίου, της ιδανικής βιβλιοθήκης και του ιδανικού βιβλιοπωλείου.



Τα παιδιά πρότειναν χώρους φωτεινούς, φιλόξενους και προσβάσιμους. Χώρους γεμάτους βιβλία, γωνιές ανάγνωσης, με χρώματα, φυτά, παιχνίδια, και δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την αγάπη για το διάβασμα και τη συνεργασία.



Η συμμετοχή των παιδιών ήταν ιδιαίτερα ενεργή και δημιουργική. Η δράση ενίσχυσε τη φιλαναγνωσία, καλλιέργησε τη δημιουργική σκέψη, τη φαντασία, ανέδειξε τη σημασία όλων των ανθρώπων και των χώρων που συμβάλλουν ώστε ένα βιβλίο να γεννηθεί, να ταξιδέψει και να βρει τη θέση του στις ζωές των αναγνωστών.



Την δράση συντόνισε η εθελόντρια κ. Γεωργία Αντωνιάδη (Δημοσιογράφος) την οποία ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη προσφορά, την αφοσίωση και την έμπνευση που χάρισε στους μικρούς μας συμμετέχοντες.



Φέτος η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) συνεργάζεται με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας των δύο φορέων.



Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι βιβλιοθήκες συντονίζουν τις δράσεις τους ενώ μικροί και μεγάλοι μοιράζονται τις αναγνωστικές τους εμπειρίες στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας τα: #Κουνδούρειος , #ΚΕ2026gr και #forEBEr.



Υπεύθυνη προγράμματος



Ειρήνη Δραγασάκη, Βιβλιοθηκονόμος MSc.

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