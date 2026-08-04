Περιφέρεια Κρήτης: Ευχαριστήριο σε όλους όσοι συνέδραμαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών στο νησί

Οι καταστροφικές πυρκαγιές σε περιοχές του νότιου Ρεθύμνου και της Σητείας άφησαν πίσω τους χιλιάδες στρέμματα καμένης γης και προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές. Με την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων στις περιοχές αυτές, η Περιφέρεια Κρήτης εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, την Πολιτική Προστασία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις εθελοντικές οργανώσεις, αλλά και τους απλούς πολίτες, που συντονίστηκαν, πάλεψαν με αυταπάρνηση, υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και αλληλεγγύη στην πρώτη γραμμή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Εκφράζεται απεριόριστη ευγνωμοσύνη στο Πυροσβεστικό Σώμα, στα στελέχη στο νησί μας αλλά και σε όλους τους πυροσβέστες που μετακινήθηκαν από κάθε περιοχή της χώρας για να παλέψουν με τις φλόγες. Η σκέψη όλων είναι στραμμένη στους δύο ήρωες πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, δίνοντας τη ζωή τους για να προστατεύσουν τις ζωές των πολιτών.



Ιδιαίτερη μνεία οφείλεται στο Λιμενικό Σώμα, του οποίου τα στελέχη και τα πληρώματα, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού δεκάδων συμπολιτών και επισκεπτών από τις παραλίες του Αγίου Παύλου και της Πρέβελης, με απόλυτη επιτυχία.

Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται ήδη στο πλευρό των πληγέντων στο νότιο Ρέθυμνο και στη Σητεία. Σε συνεργασία με την Πολιτεία, προχωρούν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών, η αποκατάσταση των υποδομών και η πλήρης στήριξη όσων δοκιμάστηκαν. Η δύσκολη αυτή μάχη υπενθυμίζει πως η ενότητα, ο σωστός σχεδιασμός, η ανιδιοτελής προσφορά και η αλληλεγγύη μεταξύ φορέων και πολιτών, είναι τα ισχυρότερα όπλα απέναντι σε κάθε απειλή για την ανθρώπινη ζωή.

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