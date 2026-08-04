Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου: Κλειστά τα γραφεία της από 13 έως 15 Αυγούστου

Τη διακοπή της λειτουργίας των γραφείων της ενόψει της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα γραφεία της Μητρόπολης θα παραμείνουν κλειστά από την Πέμπτη 13 Αυγούστου έως και την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, λόγω της μεγάλης Θεομητορικής Εορτής του Δεκαπενταύγουστου.
Η επαναλειτουργία των γραφείων θα γίνει κανονικά από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, οπότε θα συνεχιστεί η εξυπηρέτηση του κοινού.
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