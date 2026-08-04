ΤΡΙ.04 Αυγ 2026 21:48
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου: Κλειστά τα γραφεία της από 13 έως 15 Αυγούστου

ιερα μητροπολη ρεθυμνης
clock 19:54 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τη διακοπή της λειτουργίας των γραφείων της ενόψει της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα γραφεία της Μητρόπολης θα παραμείνουν κλειστά από την Πέμπτη 13 Αυγούστου έως και την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, λόγω της μεγάλης Θεομητορικής Εορτής του Δεκαπενταύγουστου.

Η επαναλειτουργία των γραφείων θα γίνει κανονικά από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, οπότε θα συνεχιστεί η εξυπηρέτηση του κοινού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης Γραφεία Δεκαπενταυγουστος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis