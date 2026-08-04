Σίσσυ Χρηστίδου: Με τη Χριστίνα Κοντοβά σε παραλία της Κρήτης

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Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κρήτη. Μαζί της είναι η κουμπάρα της Χριστίνα Κοντοβά, ο Παύλος Σταματόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Όλοι μαζί βρέθηκαν στο Κεδρόδασος και η παρουσιάστρια μοιράστηκε τις σχετικές φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους. Αυτή που ξεχώρισε ήταν η λήψη με την κουμπάρα της, Χριστίνα Κοντοβά, στην παραλία.

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