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Σίσσυ Χρηστίδου: Με τη Χριστίνα Κοντοβά σε παραλία της Κρήτης

χρ
clock 19:00 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κρήτη. Μαζί της είναι η κουμπάρα της Χριστίνα Κοντοβά, ο Παύλος Σταματόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Όλοι μαζί βρέθηκαν στο Κεδρόδασος και η παρουσιάστρια μοιράστηκε τις σχετικές φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους. Αυτή που ξεχώρισε ήταν η λήψη με την κουμπάρα της, Χριστίνα Κοντοβά, στην παραλία.

χρηστίδου
χρηστίδου

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σίσσυ χρηστίδου Χριστίνα Κοντοβά
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