Σίσσυ Χρηστίδου: Με τη Χριστίνα Κοντοβά σε παραλία της Κρήτης

Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κρήτη. Μαζί της είναι η κουμπάρα της Χριστίνα Κοντοβά, ο Παύλος Σταματόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βασάλος.
Όλοι μαζί βρέθηκαν στο Κεδρόδασος και η παρουσιάστρια μοιράστηκε τις σχετικές φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους. Αυτή που ξεχώρισε ήταν η λήψη με την κουμπάρα της, Χριστίνα Κοντοβά, στην παραλία.
Image
Image
Διαβάστε επίσης
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ένας ελαιοπαραγωγός καρδιοκατακτητής
Ο γιος του Τάσου Χαλκιά δείχνει σε βίντεο την απόλυτη καταστροφή του σπιτιού τους στο Πόρτο Γερμενό