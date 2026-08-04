Aλεξάνδρου: Ανέβασε φωτογραφία με τη Ρία Ελληνίδου να κοιμάται στην αγκαλιά του

Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν κρύβουν πια τον έρωτά τους. Αυτή τη φορα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ένα κοινό στιγμιότυπο με τη σύντροφό του από το σπίτι τους.







Στη συγκεκριμένη φωτογραφία φαίνεται το μισό πρόσωπο του Δημήτρη Αλεξάνδρου να κοιτάει την κάμερα, ενώ η τραγουδίστρια κοιμάται στην αγκαλιά του.

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