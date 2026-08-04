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GOSSIP - LIFESTYLE

Λάκης Χαλκιάς: Δημόσια δαπάνη η κηδεία του

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clock 17:00 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με δημόσια δαπάνη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην πολύτιμη προσφορά του σπουδαίου ερμηνευτή στο ελληνικό τραγούδι και τον πολιτισμό.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον αγάπησαν θα έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Η απόφαση να τελεστεί η κηδεία του με δημόσια δαπάνη αποτελεί αναγνώριση της μακρόχρονης πορείας και της σημαντικής συνεισφοράς του Λάκη Χαλκιά στην ελληνική μουσική. Με τη χαρακτηριστική φωνή και τις ερμηνείες του, υπηρέτησε για περισσότερες από έξι δεκαετίες το ελληνικό τραγούδι, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του.

Ο Λάκης Χαλκιάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών το βράδυ της Κυριακής 2 Αυγούστου, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

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