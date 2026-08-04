Πυρκαγιές: 33 συλλήψεις για εμπρησμό σε πέντε ημέρες

Τουλάχιστον 33 άτομα συνελήφθησαν από τις 29 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών. Από αυτές, οι 30 συλλήψεις αφορούν εμπρησμό από αμέλεια, ενώ οι υπόλοιπες σχετίζονται με υποθέσεις στις οποίες εξετάζεται το ενδεχόμενο δόλου.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας 44χρονος από την Κεφαλονιά, ο οποίος φέρεται να έχει βαρύ ιστορικό υποθέσεων εμπρησμών και έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Παράλληλα, οι έλεγχοι της Πυροσβεστικής συνεχίζονται σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή συνελήφθη στη Ραφήνα ένας 33χρονος, επειδή έκανε χρήση ψησταριάς σε περίοδο που ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν ιδιαίτερα υψηλός. Σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Ανάλογη περίπτωση καταγράφηκε και στο Ίλιον, όπου ένας 59χρονος συνελήφθη επειδή χρησιμοποίησε ψησταριά ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στο επίπεδο 4 και κατά τόπους έφθανε ακόμη και στο 5.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως σήμερα τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας πλησιάζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει την εντατικοποίηση των ελέγχων και τη μηδενική ανοχή των αρχών απέναντι σε συμπεριφορές που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

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