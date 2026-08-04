Χανιά: Κατέληξε ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του εργαστηρίου που είχε πιάσει φωτιά στα Λιβάδια

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Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο ηλικιωμένος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα στην πυρκαγιά και την έκρηξη που σημειώθηκαν στις 23 Ιουλίου σε εργαστήριο στα Λιβάδια Χανίων.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εγκαυμάτων του ΚΑΤ, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ βρισκόταν στον χώρο του εργαστηρίου του. Επιχειρώντας να περιορίσει τη φωτιά που είχε ξεσπάσει, υπέστη σοβαρότατα εγκαύματα, γεγονός που κατέστησε επιβεβλημένη την άμεση διακομιδή του σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων.

Η απώλειά του, που έγινε γνωστή τις πρώτες πρωινές ώρες, προκάλεσε βαθιά θλίψη στους συγγενείς και τους φίλους του, αλλά και στους κατοίκους της περιοχής.

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