Οι πυροσβέστες στο πλευρό της ρεπόρτερ που γέλασε

Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών - Δασοκομάντος εξέδωσε ανακοίνωση για τη δημοσιογράφοΜαριά Σιαμπάνου, μετά το βίντεο που την έδειξε να γελάει ενώ μετέδιδε ζωντανά από το μέτωπο της φωτιάς στη δυτική Αττική.

"Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου, με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις, προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεταιΌσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πύρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο ούτε την επαγγελματική του πορεία", αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

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