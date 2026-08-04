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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζεται αγκαλιά με την κόρη της

καινούργιου
clock 10:00 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την πιο όμορφη περίοδο στη ζωή της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου καθώς έγινε μανούλα για πρώτη φορά. Η παρουσιάστρια κάνει διακοπές στη Μύκονο μαζί με τη σύντροφό της και την κόρη της.

 Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες, στις οποίες απαθανατίζεται κρατώντας στην αγκαλιά της την κορούλα της.

«Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει ή ίσως τελικά να μην ήταν η Μύκονος πιο όμορφη φέτος, απλώς η καρδιά μου να είναι πιο γεμάτη από ποτέ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

A post shared by Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

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