Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζεται αγκαλιά με την κόρη της

Την πιο όμορφη περίοδο στη ζωή της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου καθώς έγινε μανούλα για πρώτη φορά. Η παρουσιάστρια κάνει διακοπές στη Μύκονο μαζί με τη σύντροφό της και την κόρη της.

Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες, στις οποίες απαθανατίζεται κρατώντας στην αγκαλιά της την κορούλα της.

«Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει ή ίσως τελικά να μην ήταν η Μύκονος πιο όμορφη φέτος, απλώς η καρδιά μου να είναι πιο γεμάτη από ποτέ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

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