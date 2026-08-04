Ρέθυμνο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ για τη μεγάλη πυρκαγιά

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν να μην προφυλακιστεί, επιβάλλοντάς του την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την υποχρέωση να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, καθώς και χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο βρέθηκαν συνάδελφοί του, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξή τους προς τον 52χρονο.

Υπενθυμίζεται ότι και ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ είχε αφεθεί ελεύθερος μετά την απολογία του το περασμένο Σάββατο, με τους ίδιους περιοριστικούς όρους, δηλαδή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα.

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