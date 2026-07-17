Λύση στη λειψυδρία το νέο πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου

Ένα έργο που ξεκινά από την επεξεργασία λυμάτων μπορεί να καταλήξει να αφορά την άρδευση, την παραγωγή και τη βιωσιμότητα μιας ολόκληρης περιοχής. Αυτό υλοποιεί σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, μέσα από το έργο επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Το Νερό που μέχρι σήμερα δεν αξιοποιούνταν πλήρως, θα επιστρέψει στην τοπική οικονομία ως χρήσιμος πόρος. Με την ολοκλήρωση του έργου, η κυκλικότητα στην αξιοποίηση του νερού θα προσεγγίζει το 100% και δεν θα χάνονται πολύτιμοι υδάτινοι πόροι.

Πρακτικά, η ποσότητα διαθέσιμου νερού θα αυξηθεί από 6.000 σε 36.000 κυβικά μέτρα την ημέρα. Το νερό αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αστικό πράσινο της πόλης και την άρδευση καλλιεργειών, κυρίως ελαιώνων και αμπελώνων, συνολικής έκτασης 23.000 στρεμμάτων.

Η σημασία του γίνεται ακόμη πιο καθαρή αν δει κανείς τις ανάγκες της Κρήτης. Η άρδευση απορροφά περίπου το 85% της συνολικής κατανάλωσης νερού στο νησί. Η ύδρευση αντιστοιχεί περίπου στο 15%. Την ίδια στιγμή, το 70% των αναγκών καλύπτεται από υπόγεια ύδατα, γεωτρήσεις και πηγές, γεγονός που αυξάνει την πίεση στους υδατικούς πόρους.

Το καλοκαίρι, η πίεση αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη. Η φυσική τροφοδοσία είναι περιορισμένη, ενώ αυξάνονται ταυτόχρονα οι ανάγκες της άρδευσης, της καθημερινής κατανάλωσης και του τουρισμού.

Μέσω του έργου, τα αστικά λύματα δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως απόβλητο. Μετά την κατάλληλη επεξεργασία, μπορούν να γίνουν μέρος της λύσης. Μπορούν να επιστρέψουν στην άρδευση, να μειώσουν την πίεση στους διαθέσιμους πόρους και να στηρίξουν την παραγωγή σε μια περίοδο που το νερό αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αξία.

Το έργο του Ηρακλείου λειτουργεί έτσι ως παράδειγμα κυκλικής οικονομίας στην πράξη. Δεν περιορίζεται σε μια τεχνική αναβάθμιση. Δείχνει πώς μια βασική υποδομή της πόλης μπορεί να αποκτήσει αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Τέτοιες παρεμβάσεις, όμως, απαιτούν περισσότερα από έναν σωστό σχεδιασμό. Απαιτούν τεχνογνωσία, εξειδικευμένες τεχνολογίες και δυνατότητα υλοποίησης σε βάθος χρόνου. Γι’ αυτό και η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κρίνεται αναγκαία.

Η Thalis, ανάδοχος εταιρεία του έργου, συμμετέχει ως εξειδικευμένος και καινοτόμος εταίρος σε μια παρέμβαση υψηλών απαιτήσεων. Η εταιρεία έχει αναπτύξει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση νερού, στις περιβαλλοντικές υποδομές και στην κυκλική οικονομία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή λύσεων που απαιτούν σύγχρονη τεχνολογία και τεχνική επάρκεια.

Η συνεργασία της με τον Δήμο Ηρακλείου αφορά και άλλους κρίσιμους τομείς, όπως το νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, όπου λειτουργεί συμπληρωματικά στις δημοτικές υπηρεσίες.

Για την Κρήτη, η απάντηση στη λειψυδρία δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην αναζήτηση νέων πηγών. Χρειάζεται και καλύτερη αξιοποίηση αυτών που ήδη υπάρχουν. Το Ηράκλειο δείχνει πώς το νερό που άλλοτε χανόταν μπορεί να επιστρέψει ως πόρος για την παραγωγή, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.



