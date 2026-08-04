"Άσπρα καράβια τα όνειρά μας" στην Αγία Πελαγία με τη Δημοτική Χορωδία Μαλεβιζίου

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Μία ξεχωριστή μουσική βραδιά υπόσχεται να χαρίσει η Δημοτική Χορωδία Μαλεβιζίου την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις 21:00, στην Αγία Πελαγία, στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, παρουσιάζοντας το μουσικό αφιέρωμα «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας».

Ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από τη θάλασσα, τα ταξίδια, τη νοσταλγία, την ξενιτιά, την ελπίδα και τον έρωτα, με αγαπημένα τραγούδια που έχουν σημαδέψει το ελληνικό μουσικό ρεπερτόριο.

Μέσα από αγαπημένα τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, το κοινό θα ταξιδέψει σε λιμάνια, καράβια και θάλασσες, σε ιστορίες ανθρώπων που έφυγαν, επέστρεψαν, ονειρεύτηκαν και αγάπησαν. Ένα μουσικό πρόγραμμα γεμάτο εικόνες, μνήμες και συναισθήματα, που αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση του ελληνικού τραγουδιού με τη θάλασσα και την ελληνική ψυχή.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δημοτικής Χορωδίας έχει η Εύα Κουτσογιαννάκη Πιτσικάκη, ενώ τη χορωδία συνοδεύουν οι:

Ειρήνη Θεοφάνους – πιάνο

Άρης Κουτεντάκης – κιθάρα

Μπάμπης Κακεπάκης – λύρα

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