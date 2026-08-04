«Τελευταία ευκαιρία του Ιράν για συμφωνία», λέει ο Τραμπ -Διαψεύδει τα περί συνομιλιών με τις ΗΠΑ η Τεχεράνη

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Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, παρά τη διάψευση της πλευράς της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις επαφές ως «τελευταία ευκαιρία» για την Ισλαμική Δημοκρατία να πετύχει μια «καλή» συμφωνία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ανέφερε πως οι συνομιλίες πραγματοποιούνται, όπως είπε, έπειτα από αίτημα της ιρανικής πλευράς και με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ.

«Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί για να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επαφές αφορούν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, κάτι που, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να γίνει ακόμη και από την επόμενη ημέρα.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εξαπολύσει επίθεση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, κατηγορώντας την ιρανική ηγεσία για «απίστευτη διπροσωπία».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη ζητά συνάντηση και συνομιλίες, αλλά στη συνέχεια δηλώνει δημόσια πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση με τις ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε απειλήσει ότι θα διατάξει ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, πριν ανακοινώσει την αναβολή σχεδιαζόμενων μαζικών βομβαρδισμών σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Η ιρανική πλευρά απέρριψε τις δηλώσεις Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή.

«Δεν διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Διαπραγματευόμαστε με το Ομάν, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Το Ιράν έχει αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για τη δημιουργία μιας αποδεκτής πορείας διέλευσης από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα και την ασφάλεια των χωρών.

Το σουλτανάτο του Ομάν, πάντως, δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει μέχρι στιγμής τις σχετικές αναφορές.

Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, καθώς ένα βλήμα «άγνωστου» τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές από το περιστατικό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως προϋπόθεση για την αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, ιδιαίτερα για το ζήτημα των Στενών.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η θαλάσσια οδός βρίσκεται υπό τον «πλήρη έλεγχο» του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και πως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών δεν θα αρθεί χωρίς συμφωνία ή «πλήρη παράδοση» του Ιράν.

Συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, είχε σταματήσει τον Απρίλιο, πριν οι εχθροπραξίες ξεκινήσουν ξανά στις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Ουάσιγκτον είχε προετοιμάσει σχέδια για μαζικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, με στόχο μεταξύ άλλων ενεργειακές υποδομές.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι αποφάσισε να μην προχωρήσει στις επιθέσεις μετά από αιτήματα χωρών της περιοχής, υποστηρίζοντας πως υπάρχει το «περίγραμμα» μιας συμφωνίας.

Η Τεχεράνη απέρριψε αυτές τις δηλώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «νέο ψέμα» του Αμερικανού προέδρου.

Παράλληλα, η ένταση έχει επεκταθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου το φιλοϊρανικό κίνημα Ανσαραλά, γνωστό ως Χούθι, ανακοίνωσε αρχικά αποκλεισμό λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας και στη συνέχεια επιθέσεις κατά πετρελαιοφόρων και λιμενικών εγκαταστάσεων του βασιλείου.

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