Κρήτη: 43χρονη "'έφυγε" ξαφνικά ενώ εργαζόταν

Την τελευταία της πνοή άφησε την Δευτέρα (3/8) μια 43χρονη γυναίκα σε ξενοδοχείο στο Πάνορμο Ρεθύμνου, μετά από ξαφνική αδιαθεσία, χάνοντας τις αισθήσεις της.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι και έγιναν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, ωστόσο η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη εργαζόταν στο ξενοδοχείο.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου της διερευνώνται.
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