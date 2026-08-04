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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: 43χρονη "'έφυγε" ξαφνικά ενώ εργαζόταν

ασθενοφορο εκαβ
clock 09:30 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την τελευταία της πνοή άφησε την Δευτέρα (3/8) μια 43χρονη γυναίκα σε ξενοδοχείο στο Πάνορμο Ρεθύμνου, μετά από ξαφνική αδιαθεσία, χάνοντας τις αισθήσεις της.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι και έγιναν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, ωστόσο η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη εργαζόταν στο ξενοδοχείο.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της διερευνώνται.

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