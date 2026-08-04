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Σερβιτόρος σε ταβέρνα σηκώνει δίσκο με «βουνό» από πιάτα και γίνεται viral

Σερβιτόρος
clock 10:18 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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«Γιατί να κάνεις τρεις διαδρομές ενώ μπορείς να κάνεις μία» θα σκέφτηκε μάλλον ο σερβιτόρος που έχει γίνει μέσα σε λίγες ώρες viral, καθώς βίντεο τον δείχνει να κουβαλά σε δίσκο δεκάδες πιάτα.

Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται η ταβέρνα στην οποία εργάζεται, ωστόσο φαίνεται ξεκάθαρα η ικανότητά του να ισορροπεί τα πιάτα σε έναν υπερφορτωμένο δίσκο, προφανώς για να κερδίσει χρόνο και να διευκολύνει τη δουλειά του.

Το βίντεο με τον σερβιτόρο που μάλιστα περνά και τον δρόμο απέναντι έχοντας τον δίσκο στον ώμο (κρατώντας τον με το ένα χέρι) δημοσιεύτηκε στο TikTok και έχει ξεπεράσει το 1 εκατ. προβολές.

Μάλιστα, στη λεζάντα υπάρχει το μήνυμα «προκαλούμε όλους τους σερβιτόρους» αν και πολλοί στα σχόλια δεν συμφωνούν με ένα challenge που θα έθετε σε κίνδυνο και τον εργαζόμενο και τους πελάτες.

@anastasiadis16

♬ πρωτότυπος ήχος - Polytalados Music

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