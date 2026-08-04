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Όταν η εμπειρία αλλάζει την οπτική. Του γέροντος Νεκτάριου Μουλατσιώτη* (βίντεο)

εμπειρια
clock 12:07 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υπάρχουν λάθη που τα καταλαβαίνεις μόνο όταν μεγαλώσεις. Όταν είμαστε νεότεροι, πολλές φορές πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλύτερα. Παίρνουμε αποφάσεις βιαστικά, αγνοούμε συμβουλές και θεωρούμε μικρά πράγματα που αργότερα αποδεικνύονται πολύ σημαντικά.

Με τα χρόνια, όμως, έρχεται η εμπειρία. Και τότε βλέπουμε καθαρότερα ανθρώπους, επιλογές και καταστάσεις που κάποτε δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε.

Όχι επειδή γίναμε τέλειοι, αλλά επειδή η ζωή μάς δίδαξε μέσα από λάθη, απογοητεύσεις και συνέπειες. Η εμπειρία δεν αλλάζει μόνο αυτά που ξέρουμε. Αλλάζει και τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή.

Το δύσκολο είναι ότι πολλές φορές η αλήθεια φαίνεται όταν πια δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω.

Γι’ αυτό αξίζει να ακούμε περισσότερο, να βιαζόμαστε λιγότερο και να μαθαίνουμε και από τα λάθη των άλλων — όχι μόνο από τα δικά μας.

* π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης - Ηγούμενος στην Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρώφ - Τρίκορφο Φωκίδος

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