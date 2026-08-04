Ελβετία: Σε έξαρση η νόσος των Λεγεωνάριων -Ένας νεκρός και τουλάχιστον 26 νοσηλεύονται

Έξαρση της νόσου των λεγεωνάριων στη Βασιλεία της Ελβετίας έχει προκαλέσει τη νόσηση 26 ανθρώπων, εκ των οποίων ένας κατέληξε, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι υγειονομικές Αρχές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι η πιθανότερη πηγή της μόλυνσης ήταν οι πύργοι ψύξης σε κτίριο γραφείων, καθώς η συγκέντρωση των περιστατικών σε συγκεκριμένη περιοχή υποδεικνύει την ύπαρξη μίας ή περισσότερων κοινών εστιών μετάδοσης.

«Οι ιατρικές υπηρεσίες του υγειονομικού τμήματος παρατηρούν αυτή τη στιγμή αυξημένη συχνότητα εμφάνισης της νόσου των λεγεωνάριων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το καντόνι της Βασιλείας.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα 25 άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ επτά διακομίστηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν στην ίδια περιοχή του κέντρου της Βασιλείας, κοντά στον ποταμό Ρήνο, αν και μεμονωμένα κρούσματα εντοπίστηκαν και σε άλλα σημεία της βόρειας πόλης, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με τη Γαλλία και τη Γερμανία. «Η συγκέντρωση των κρουσμάτων υποδηλώνει την ύπαρξη μίας ή περισσότερων κοινών πηγών μόλυνσης», ανέφερε το καντόνι.

Τι είναι η νόσος των λεγεωνάριων και πως προκαλείται

Η νόσος των λεγεωνάριων προκαλείται από την έκθεση στο βακτήριο Legionella, το οποίο απαντάται φυσικά στο νερό και το έδαφος. Η βαρύτητα της λοίμωξης ποικίλλει, από μια ήπια νόσο με συμπτώματα γρίπης έως μια σοβαρή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θανατηφόρα μορφή πνευμονίας.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, έντονη κόπωση, μυϊκούς πόνους, διάρροια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βήχα με αιμόπτυση. Η νόσος αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση αντιβιοτικών.

Η ασθένεια δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα κρούσματα συνδέονται συνήθως με ανεπαρκώς συντηρημένα συστήματα κλιματισμού και ύδρευσης, πύργους ψύξης, υγραντήρες και υδρομασάζ.

Οι υγειονομικές αρχές της Βασιλείας συνεχίζουν την παρακολούθηση της κατάστασης και τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ καλούν τους κατοίκους που εμφανίζουν συμπτώματα πνευμονίας, όπως πυρετό και δύσπνοια, να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους.

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