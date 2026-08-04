Τροχαίο στο ΙΤΕ: Έκκληση για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια – Χειρουργείται την Τετάρτη 5 Αυγούστου

Η 20χρονη φοιτήτρια εξακολουθεί να δίνει τη δική της δύσκολη μάχη, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε περίπου στα μέσα Ιουλίου, στον δρόμο κοντά στο ΙΤΕ.

Η νεαρή φοιτήτρια παραμένει για 20ή ημέρα νοσηλευόμενη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ, ενώ την Τετάρτη 5 Αυγούστου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο καθηγητής της, Γιάννης Τζίτζικας, υπήρξε ενημέρωση από το ΠΑΓΝΗ για άμεση ανάγκη σε αίμα, ακόμη και εντός της ίδιας ημέρας.

Η ανάρτηση του καθηγητή

«Η Ραφαέλλα συνεχίζει τη μάχη της, 20η μέρα στη εντατική. Αύριο έχει προγραμματισμένο χειρουργείο, και από το ΠΑΓΝΗ μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει η ανάγκη αιμοδοσίας, *εντός της μέρας* αν είναι δυνατόν για όσους έχουν την δυνατότητα. Μπορείτε να συνεισφέρετε στο Τμήμα Αιμοδοσίας του ΠΑΓΝΗ σήμερα μέχρι τις 20:00 και αύριο το πρωί από τις 8:30. Ιδιαίτερα για τις Τρίτες (σήμερα), μπορείτε να δώσετε αίμα και στην Πλατεία Δασκαλογιάννη (17:30-20:30). Σταθμός Αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ 2810 392813 (Δευτέρα-Παρασκευή 8:30-14:00, 16:30-20:00) – κοντά στο κυλικείο του ΠΑΓΝΗ. Σταθμός Αιμοδοσίας Πλατεία Δασκαλογιάννη (κάθε Τρίτη 17:30-20:30)».

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