Η Κρήτη «πρωταγωνιστεί» στην επέτειο του ΠΑΣΟΚ – Στο Ηράκλειο η εκδήλωση για τα 52 χρόνια

Σημαντική πιθανότητα συγκεντρώνει το σενάριο να γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης η εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη και τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, καθώς την πρόταση φέρεται να ενέκρινε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του κόμματος έχει λόγους να την κάνει στην πρωτεύουσα του νησιού, αν και ένδον του κόμματος τονίζουν πως στην Αθήνα θα ήταν πιο συνετό να γίνει, καθώς το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει μέρος της εκλογικής επιρροής του στην πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Ο κ. Ανδρουλάκης, ωστόσο, θεωρεί το Ηράκλειο πιο ταιριαστή επιλογή, πρώτον επειδή είναι ο τόπος καταγωγής του και το μέρος που γεννήθηκε και δεύτερον διότι με αυτόν τον τρόπο προλαβαίνει... επαρχιακά τον Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά, αυτό που βλέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο βάθος είναι να «βγει» πριν ο φερόμενος ως ανταγωνιστής του για το δεύτερο κόμμα μιλήσει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

ΠΑΣΟΚ: Ημερολογιακή συγκυρία

Συγκεκριμένα, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης -που είναι προγραμματισμένο να μιλήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο, 12 και 13 του ίδιου μήνα- φέρεται να θεωρεί ότι, ως αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος και με βάση ό,τι είχε πράξει το 2025, ο Αλέξης Τσίπρας θα θελήσει να κερδίσει εντυπώσεις μία μέρα νωρίτερα. Πέρυσι, εξάλλου, είχε μιλήσει σε συνέδριο του Economist μία ημέρα πριν τον πρωθυπουργό. Έτσι, με ομιλία του σε μεγάλη επαρχιακή πόλη της Ελλάδας και με την αύρα ενός πολυπληθούς κοινού που θα τον στηρίξει, ο Νίκος Ανδρουλάκης ευελπιστεί να κάνει εκείνος... aura farming και να προϊδεάσει για όσα θα πει στη ΔΕΘ.







Υπάρχει και κάτι άλλο, που δεν είναι επιχείρημα, αλλά απάντηση σε όσους είναι σκεπτικοί: Το ΠΑΣΟΚ έχει ξανακάνει εκτός Αθηνών τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Το 2019, η Φώφη Γεννηματά είχε επιλέξει να το κάνει στη Λάρισα, σε συνδυασμό με ημερίδες για τα αγροτικά.

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