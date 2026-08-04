ΟΦΗ - Αλ Σαμάλ 2-3: Απίστευτη ήττα για την Κρητική ομάδα που κέρδιζε με 2-0 μέχρι το 84! (βίντεο)

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Ο ΟΦΗ έκλεισε με την 5η ήττα τα ισάριθμα φιλικά της Ολλανδίας, σε μία αναμέτρηση που ενώ προηγείτο με 2-0 μέχρι το 84, ηττήθηκε με 3-2 από τη Αλ Σαμάλ από το Κατάρ. Μία εβδομάδα πριν το Σουπερ Καπ με την ΑΕΚ η Κρητική ομάδα προβλημάτισε με την εμφάνιση της, σε ενα παιχνίδι που ήταν πρόβα τζενεράλε για τα επίσημα ματς.

Ανησυχία προκάλεσε ο τραυματισμός του Γιάννη Αποστολάκη, ο οποίος δέχθηκε ένα χτύπημα στο δεξί πόδι και αντικαταστάθηκε στην επανάληψη με τον Σιτμαλίδη.

Ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος από την αντίπαλο του στο πρωτο ημίχρονο και προηγήθηκε μόλις στο 2΄με κεφαλιά του Φούντα μετά από κεφαλιά πάσα του Αποστολάκη.

Το 2-0 έγινε πάλι από τον Φούντα που σκόραρε με το αριστερό μετά από ασίστ του Ανδρούτσου.

Στο 13΄ο Ανδρούτσος είχε σουτ άουτ ενώ στο 18΄μετά από κόρνερ του Φούντα ο Σιέλης πήδηξε πιο ψηλά από όλους αλλά η κεφαλιά του έφυγε πάνω από τα δοκάρια

Ο Φούντας πλησίασε και στο τρίτο γκολ στο 53΄αλλά πλάσαρε στο δοκάρι μετά από συνδυασμό με Ισέκα, Ανδρούτσο.

Στο 74΄μετά από ωραία ενέργεια και παράλληλη σέντρα του Σιτμαλίδη ο Ισέκα στη γραμμή δεν μπόρεσε να σκοράρει χάνοντας την μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα.

Οι Καταριανοί γύρισαν το ματς μέσα σε 6 λέπτά με γκολ των Μπουφάρ(84΄), Ράμπιν(86΄) και Ταμπά(90΄)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αποστολάκης(46΄Σιτμαλίδης), Αθανασίου, Σιέλης, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας, Ισέκα, Νούς

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