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ΚΡΗΤΗ

Αθάνατοι: Νέα κινητοποίηση κατά της δομής μεταναστών – Συμβολικός αποκλεισμός του δρόμου

δομή μεταναστών
clock 20:27 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο προσκήνιο παραμένει το ζήτημα της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων του Δήμου Ηρακλείου, προκαλώντας νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συζητήσεις σε τοπικό επίπεδο.

Το θέμα απασχολεί κατοίκους και τοπικούς φορείς, οι οποίοι εκφράζουν τις θέσεις και τους προβληματισμούς τους σχετικά με την επικείμενη λειτουργία της δομής στην περιοχή. Σήμερα, προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της Ηρακλείου - Μοιρών, διαμαρτυρόμενοι ξανά για την ακαταλληλότητα του σημείου, διεκδικώντας την αναστολή των διαδικασιών.

Με συνθήματα όπως, ''Δεν σιωπούμαι, δεν υποχωρούμε'' και ''Ενωμένοι δυνατοί, λέμε ΟΧΙ στη δομή'' οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών αρνούνται την απόφαση του Υπουργείου, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν από τις διεκδικήσεις τους.

Οι κάτοικοι έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν και σε προσφυγή στη Δικαιοσύνη για να μπλοκάρουν το έργο. Παράλληλα, εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, την έλλειψη των απαραίτητων υποδομών και την υποβάθμιση της καθημερινότητάς τους.

δομή μεταναστών
δομή μεταναστών
δομή μεταναστών

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