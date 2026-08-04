Χανιά: Τέσσερις συλλήψεις στο λιμάνι της Σούδας για ναρκωτικές ουσίες

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Στη σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Σούδας.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν στην κατοχή τους ποσότητες ουσιών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων προέβησαν στη σύλληψη τεσσάρων (4) ημεδαπών για παράβαση του Ν. 4139/2013 "Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στους ανωτέρω, τις πρωινές ώρες της 04-08-2026 στον επιβατικό λιμένα Σούδας, κατά τον κατάπλου επιβατηγού - οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου, βρέθηκαν στην κατοχή τους τα κάτωθι:

-τρεις νάιλον συσκευασίες περιέχουσες πιθανώς φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους επτά γραμμαρίων και πέντε εκατοστών του γραμμαρίου (7,05gr) και

-δύο νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες πιθανώς MDMA σε κρυσταλλική μορφή, συνολικού μικτού βάρους δύο γραμμαρίων και πέντε δεκάτων του γραμμαρίου (2,5gr).

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Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων».

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