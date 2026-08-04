Το Μυστικό για τραγανά Κολοκυθάκια Τηγανητά σαν της Ταβέρνας (βίντεο)

Τα τηγανητά κολοκυθάκια είναι από τα πιο αγαπημένα ορεκτικά του ελληνικού τραπεζιού.

Τραγανά και πεντανόστιμα, τα κολοκυθάκια βρίσκονται στη λίστα με τις πρώτες επιλογές μας σε κάποια έξοδο σε ταβέρνα. Είναι ο τέλειος μεζές, με ντιπ γιαουρτιού ή τζατζίκι.

Εκτός από την ταβέρνα όμως, τα κολοκυθάκια μπορούν αν γίνου εξίσου εύκολα και στο σπίτι, αρκεί να ακολουθήσει κανείς κάποια βήματα ώστε να πετύχει το τέλειο αποτέλεσμα.

Δείτε πώς θα φτιάξετε τα πιο τραγανά κολοκυθάκια

2 κολοκυθάκια



2 αυγά



αλάτι



50 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.



50 γρ. κορν φλάουρ



Φρυγανιά



τζατζίκι



Κόβουμε τα κολοκυθάκια στη μέση, με το ειδικό εργαλείο αφαιρούμε το εσωτερικό τους, τα ξύνουμε με ένα πιρούνι και τα κόβουμε σε λεπτές ροδέλες.



Τα βάζουμε σε ένα μπολ, αλατίζουμε καλά και περιμένουμε 10’.



Σκουπίζουμε καλά τα κολοκυθάκια.



Σε ένα μπολ βάζουμε 50 γρ. αλεύρι γ.ο.χ., 50 γρ. κορν φλάουρ και ανακατεύουμε.



Βάζουμε μέσα τα κολοκυθάκια, τα χτυπάμε να φύγει το έξτρα αλεύρι, τα βουτάμε στο μπολ με τα αυγά και στη συνέχεια στο μπολ με τη φρυγανιά.



Τηγανίζουμε σε ηλιέλαιο στους 170 μέχρι να πάρουν χρώμα, τα βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε με λίγο τζατζίκι.

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