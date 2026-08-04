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Τι σημαίνει η φράση «κατά τα ειωθότα»

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clock 21:53 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η ελληνική γλώσσα έχει πολλές εκφράσεις που, παρότι έχουν περιοριστεί στον προφορικό λόγο, παραμένουν ζωντανές στη γραπτή έκφραση. Μία χαρακτηριστική περίπτωση είναι η φράση «κατά τα ειωθότα», η οποία συναντάται κυρίως σε επίσημες ανακοινώσεις, διοικητικά κείμενα και δημοσιογραφικές αναφορές.

Τι σημαίνει

Η φράση «κατά τα ειωθότα» σημαίνει «με τον συνηθισμένο τρόπο», «όπως γίνεται συνήθως» ή «σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική».

Πρόκειται για λόγια έκφραση που χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να δηλώσουμε ότι μια διαδικασία ή μια ενέργεια θα πραγματοποιηθεί όπως προβλέπεται ή όπως συμβαίνει κάθε φορά.

Παράδειγμα χρήσης

  • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα ανακοινωθούν, κατά τα ειωθότα, στο τέλος του μήνα.
  • Η τελετή πραγματοποιήθηκε κατά τα ειωθότα, παρουσία των επισήμων.
  • Η συνεδρίαση ξεκίνησε κατά τα ειωθότα, με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης.

Η συγκεκριμένη φράση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαχρονικότητας της ελληνικής γλώσσας, καθώς εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για να αποδώσει με ακρίβεια την έννοια της τήρησης της καθιερωμένης διαδικασίας ή του συνήθους τρόπου ενεργειών.

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