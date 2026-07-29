Το μυστικό των σεφ για να εξαφανίσετε την «τηγανίλα» από το σπίτι σε 5 λεπτά!

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Το απλό κόλπο των σεφ για να εξαφανίσετε τη μυρωδιά του τηγανητού είναι το σιγοβράσιμο φυσικών αρωματικών μπαχαρικών και εσπεριδοειδών σε μια κατσαρόλα με νερό. Αυτή η μέθοδος δημιουργεί έναν αρωματικό ατμό που εξουδετερώνει πλήρως τα μόρια της «τηγανίλας» αντί απλώς να τα καλύπτει.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες της εστίασης, ο ιδανικός συνδυασμός περιλαμβάνει:

2 ξυλάκια κανέλας

Φλούδα ή ξύσμα από 1 πορτοκάλι

Λίγα γαρύφαλλα2-3 αστεροειδείς γλυκάνισους

Λίγη πιπερόριζα (τζίντζερ)

Οδηγίες βήμα-βήμα

Γεμίστε μια κατσαρόλα μέχρι τη μέση με νερό. Ρίξτε μέσα όλα τα παραπάνω υλικά. Τοποθετήστε το σκεύος σε μέτρια φωτιά. Αφήστε το μείγμα να σιγοβράσει για μερικά λεπτά.Μεταφέρετε προσεκτικά την κατσαρόλα (ή τον ατμό της) στους χώρους όπου η μυρωδιά είναι πιο έντονη

Εναλλακτικά γρήγορα κόλπα

Αν δεν έχετε τα παραπάνω υλικά, μπορείτε να δοκιμάσετε άλλες δύο εξαιρετικά αποτελεσματικές λύσεις:

Ατμός με ξίδι: Βράστε 1 φλιτζάνι λευκό ξίδι με 1 φλιτζάνι νερό για 15 λεπτά. Η οξύτητα του ξιδιού διαλύει τις οσμές του λαδιού.

Μπολ με κατακάθια καφέ: Τοποθετήστε ένα μπολ με στεγνά κατακάθια καφέ ή ελληνικό καφέ κοντά στην εστία, καθώς ο καφές λειτουργεί ως φυσικό αποσμητικό που απορροφά τις μυρωδιές

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