Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας

Το πράσινο φως για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια άναψε η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Το νέο αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν μήνυσης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση.

Στο επίκεντρο της μεταξύ τους διαμάχης βρίσκονται οι καταγγελίες για απλήρωτη εργασία και εργασιακό bullying από πρώην εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε δηλώσεις της στο περιστύλιο της Βουλής είχε κατηγορήσει τον δημοσιογράφο, μεταξύ άλλων, για «εντεταλμένες προσπάθειες εκβίασης», προειδοποιώντας πως θα ασκήσει όλα τα νόμιμα μέσα κατά του ίδιου, όπως και κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, «για εγκληματική οργάνωση και κατ’επάγγελμα εκβίαση».

Το εισαγγελικό αίτημα υπερψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της ΝΔ, ενώ το ΠΑΣΟΚ απουσίαζε από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Όλα τα άλλα κόμματα καταψήφισαν με εξαίρεση την Ελληνική Λύση που δήλωσε «παρών» και επιφυλάχθηκε για την Ολομέλεια που θα έχει τον τελικό λόγο για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Γιατί δεν παρέστη η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας –Τι αναφέρει στο υπόμνημά της

Την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προκειμένου να προηγηθεί «κατά προτεραιότητα» η συζήτηση της υπόθεσης του Δημήτρη Κυριαζίδη, που μετά τα χθεσινά γεγονότα στην Ολομέλεια παραπέμφθηκε από τον Νικήτα Κακλαμάνη στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά.

«Αρνούμαι να υποβληθώ σε νέες σεξιστικές επιθέσεις από τον πρόεδρο και μέλη της επιτροπής που πρόσκεινται στη ΝΔ και ζητώ να απόσχετε από κάθε εξέταση υποθέσεως που με αφορά πριν κριθεί η παραπομπή της υπόθεσης Κυριαζίδη ενώπιον της επιτροπής σας», αναφέρει σε υπόμνημά της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, όπου αποκαλεί τον Κυριαζίδη «υπότροπο σεξιστή - μισογύνη».

Αν και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ στήριξε το αίτημά της, η πλειοψηφία το απέρριψε.