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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Αντίστροφη μέτρηση για τα επιδόματα Ιουλίου – Πότε μπαίνουν τα χρήματα

ΟΠΕΚΑ - επιδόματα
clock 10:47 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε λιγότερες από 24 ώρες μπαίνουν στα ΑΤΜ τα επιδόματα Ιουλίου από τον ΟΠΕΚΑ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (σ.σ. πρώην ΚΕΑ), αναπηρικά, επίδομα στέγασης και επίδομα γέννησης μεταξύ άλλων πληρώνονται την Παρασκευή 31/7 από τον ΟΠΕΚΑ.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει κάθε μήνα, έτσι και τώρα, τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ Ιουλίου 2026 μπαίνουν στα ΑΤΜ μια ημέρα νωρίτερα και συγκεκριμένα τα χρήματα των δικαιούχων αρχίζουν να εμφανίζονται μετά τις 5 το απόγευμα.

Αυτό σημαίνει ότι οι πληρωμές των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ γίνονται νωρίτερα, δηλαδή την Πέμπτη 30/7.

Προσοχή! Στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ Ιουλίου 2026 που πληρώνονται την Πέμπτη 30/7 περιλαμβάνεται και η τρίτη δόση από το επίδομα παιδιού α21.

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