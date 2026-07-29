Φονικό στη Σύρο: «Μπήκε γιατί δεν άκουσε συνομιλίες» -Η μαρτυρία του 41χρονου και τα 7 δευτερόλεπτα

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Οι Αρχές εξετάζουν το βίντεο ασφαλείας και τα κρίσιμα επτά δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία επίθεση.

Εντωμεταξύ λεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε, μετά την απολογία της, η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση θανάτου της 41χρονης.

Ο 41χρονος σύζυγός της τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν για το αν θα πρέπει να προφυλακιστεί. Το ζήτημα της προσωρινής κράτησής του θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

«Μπήκε γιατί δεν άκουσε συνομιλίες», υποστήριξε ο 41χρονος στην απολογία του

Νέα στοιχεία για την απολογία του 41χρονου που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο έρχονται στη δημοσιότητα.

Ο 41χρονος φέρεται σύμφωνα με το cyclades24 .gr να ισχυρίστηκε ότι τραυμάτισε τη γυναίκα με το μαχαίρι που εκείνη τη στιγμή χρησιμοποιούσε για να κόψει τυρί, ενώ υποστήριξε πως η κίνηση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια μιας συμπλοκής.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, η 41χρονη ήταν εκείνη που στόχευσε τη σύζυγό του, ενώ υποστήριξε ότι η ίδια μπήκε στο σπίτι επειδή δεν είχε ακούσει συνομιλίες.

Η περιγραφή του περιστατικού από τον 41χρονο

Όπως μεταδίδει το cyclades24.gr, ο 41χρονος ανέφερε σε ανακριτή και εισαγγελέα πως είχε επιστρέψει στο σπίτι και η σύζυγός του τού είχε ετοιμάσει φαγητό. Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, έκοβε τυρί όταν έφτασε η 41χρονη.

Σύμφωνα με την απολογία του, η γυναίκα πίστευε πως η σύζυγός του βρισκόταν μόνη της στο σπίτι και έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι συνέβαινε στο εσωτερικό. Ο ίδιος υποστήριξε πως, επειδή εκείνη την ώρα έτρωγε, δεν άκουσε συνομιλίες.

Στη συνέχεια, όπως φέρεται να περιέγραψε, χτύπησε το κουδούνι και η σύζυγός του άνοιξε μισή την πόρτα. Τότε, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η 41χρονη μπήκε μέσα με ορμή.

Ο 41χρονος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της συζύγου του και στη συνέχεια κινήθηκε εναντίον του, προσπαθώντας να τον χτυπήσει στον λαιμό. Όπως ανέφερε, τότε έκανε περιστροφή με το χέρι του και τη χτύπησε από πίσω.

«Έτρεξα κοντά της όταν κατέρρευσε»

Ο 41χρονος φέρεται ακόμη να υποστήριξε ότι, όταν η 41χρονη κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι, έτρεξε κοντά της και σήκωσε την κουκούλα της.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε, αρχικά την μπέρδεψε με μια γνωστή του, τη Δέσποινα, όμως λίγο αργότερα κατάλαβε ότι επρόκειτο για τη 41χρονη διασώστρια και σοκαρίστηκε.

Οι ισχυρισμοί του ζευγαριού -«Ήμασταν σε άμυνα»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν πως ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι ότι η 41χρονη μπήκε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι.

Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στη δικογραφία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα επτά δευτερόλεπτα που δεν καταγράφονται από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού.

Στο μικροσκόπιο το βίντεο των επτά δευτερολέπτων

Το υλικό από τις κάμερες του εξωτερικού χώρου της κατοικίας εξετάζεται λεπτομερώς από τις Αρχές. Σε αυτό φαίνεται η 41χρονη να βρίσκεται έξω από το σπίτι στις 17:02, φορώντας κουκούλα και προσπαθώντας να ανοίξει την πόρτα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, μέσα σε περίπου επτά δευτερόλεπτα από την είσοδό της ακούγονται φωνές και στη συνέχεια η γυναίκα εμφανίζεται να βγαίνει από το σπίτι.

Στο βίντεο φέρεται να καταγράφεται ο 41χρονος άνδρας ημίγυμνος να βγαίνει από την κατοικία και να πετά μια καρέκλα προς το μέρος της, ενώ κατά τη στιγμή της κίνησης αυτής φαίνεται να κρατά αντικείμενο που εξετάζεται από τις Αρχές ως μαχαίρι.

Στη συνέχεια, ενώ η 41χρονη κατεβαίνει τις σκάλες, ο άνδρας φέρεται να την ακολουθεί, ενώ η σύζυγός του βρίσκεται στο σημείο και καλεί σε βοήθεια.

Η διασώστρια φέρεται να διένυσε περίπου 70 μέτρα έχοντας ήδη τραυματιστεί, πριν καταλήξει.

Η μαρτυρία για τη στιγμή της συμπλοκής

Οι δύο κατηγορούμενοι επιμένουν ότι δεν γνώριζαν τη γυναίκα και ότι αντιμετώπισαν μια απόπειρα εισβολής στο σπίτι τους.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως η σύζυγος του 41χρονου του ζήτησε να πάει προς το σημείο, λέγοντας: «Μου είπε να πάω προς τα κάτω να βοηθήσω τον Αντώνη γρήγορα, γιατί κάποιος μπήκε στο σπίτι μας μάλλον για να μας κλέψει. Πρόσεχε, έχει μαχαίρι».

Όπως περιέγραψε, όταν έφτασε στο σημείο είδε τον άνδρα να προσπαθεί να ακινητοποιήσει ένα άτομο, το οποίο, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, κρατούσε μεγάλο μαχαίρι.

Τα ερωτήματα γύρω από τη στιγμή του τραυματισμού

Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να ξεκαθαρίσουν οι Αρχές είναι το πότε ακριβώς τραυματίστηκε θανάσιμα η 41χρονη.

Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Μαρία Καζαντζάκη, υποστηρίζει ότι το χτύπημα με το μαχαίρι έγινε έξω από το σπίτι, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας της γυναίκας να απομακρυνθεί.

Η ίδια εκτιμά ότι η 41χρονη δεν κατάφερε να διανύσει την απόσταση των 70 μέτρων, αλλά ότι κατέληξε στο σημείο της επίθεσης.

Τα ευρήματα στο αυτοκίνητο της 41χρονης

Οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν το βράδυ της 23ης Ιουλίου το αυτοκίνητο της 41χρονης κοντά στο σπίτι του ζευγαριού.

Στο όχημα βρέθηκαν ένας σιδερένιος λοστός, κουκούλα full face, γάντια μίας χρήσης, αλλά και το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας.

Η οικογένειά της εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ο πατέρας της ανέφερε ότι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ότι είχαν φάει όλοι μαζί στο σπίτι και πως η κόρη του έφυγε περίπου στις 16:00, λέγοντας ότι είχε κάποια δουλειά, χωρίς να αναφέρει κάτι περισσότερο.

Όπως είπε, αργότερα ενημερώθηκε από τον γιο του ότι είχε συμβεί κάτι σοβαρό, ενώ σημείωσε πως η 41χρονη δεν του είχε αναφέρει ποτέ ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα ή ότι είχε διαφορές με κάποιο πρόσωπο.

Τα στοιχεία από την έρευνα στο σπίτι

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι επαναλαμβάνουν ότι βρίσκονταν σε άμυνα και πως δεν γνώριζαν την 41χρονη.

Η 31χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι ο σύζυγός της τής ζήτησε αρχικά να καλέσει την Αστυνομία, επειδή θεωρούσαν ότι το άτομο που μπήκε στο σπίτι προσπάθησε να τους κλέψει.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, όταν διαπίστωσαν ότι η γυναίκα έχανε τις αισθήσεις της, τους ζητήθηκε να καλέσουν και ασθενοφόρο. Σύμφωνα με την ίδια, ο 41χρονος αφαίρεσε την κουκούλα και το μαντίλι από το πρόσωπό της ώστε να αναπνέει καλύτερα και τότε διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για γυναίκα.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν επίσης σε χρηματοκιβώτιο με 13.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και καραμπίνες με μεγάλο αριθμό φυσιγγίων.

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