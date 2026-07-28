Βενεζουέλα: Σκύλος βρέθηκε ζωντανός 29 ημέρες μετά τους σεισμούς

Ένα μικρό κανίς ανασύρθηκε ζωντανό έπειτα από 29 ημέρες εγκλωβισμού στα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε στους καταστροφικούς σεισμούς της Βενεζουέλας, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 5.500 ανθρώπους.

Ο σκύλος, με το όνομα Μπέιλι (Beyli), εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα από διασώστες στην πόλη Κάτια Λα Μαρ, καλυμμένος με σκόνη και κουλουριασμένος δίπλα στη σορό της γιαγιάς της ιδιοκτήτριάς του, σύμφωνα με την εφημερίδα Diario de Morelos.

Venezuela'da meydana gelen ikiz depremlerden 29 gün sonra bir köpek, enkaz altından canlı kurtarıldı.pic.twitter.com/ghtZx6x9Pr — Onedio (@onedio) July 25, 2026

«Πρόκειται πραγματικά για ένα θαύμα»



Ο Μπέιλι είχε εγκλωβιστεί όταν δύο ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, έπληξαν την περιοχή στις 24 Ιουνίου, προκαλώντας την κατάρρευση του κτιρίου.







Βίντεο από τη διάσωσή του δείχνει πυροσβέστες να του δίνουν αμέσως νερό μόλις τον απεγκλώβισαν από τα χαλάσματα.

Παρά το γεγονός ότι έμεινε σχεδόν έναν μήνα χωρίς τροφή και νερό, οι κτηνίατροι εκτιμούν ότι θα αναρρώσει πλήρως.

«Πρόκειται πραγματικά για ένα θαύμα. Έχει κάποια έλκη στα μάτια, αλλά σύντομα θα είναι καλά», δήλωσε κτηνίατρος, γνωστή μόνο με το μικρό όνομα Μίρνα.

Επανενώθηκε με την 11χρονη ιδιοκτήτριά του



Η 11χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου, Βικτόρια Ιζαμπέλ Ρενχέλ, έχασε τόσο τη μητέρα όσο και τη γιαγιά της στους σεισμούς. Μετά τη διάσωση, επανενώθηκε με τον αγαπημένο της σκύλο και πλέον οι δυο τους φιλοξενούνται σε κέντρο υποστήριξης των πληγέντων.

Ο Μπέιλι δεν ήταν το μοναδικό ζώο που διασώθηκε. Λίγες ημέρες μετά τους σεισμούς, είχε γίνει επίσης viral η διάσωση ακόμη ενός σκύλου από πυροσβέστες του Καράκας, ενώ μια δεύτερη σκυλίτσα, η Ζιζέλ, ανασύρθηκε ζωντανή πέντε ημέρες μετά το χτύπημα του εγκέλαδου.

Οι δύο ισχυροί σεισμοί άφησαν πίσω τους περισσότερους από 5.500 νεκρούς, περίπου 16.700 τραυματίες και χιλιάδες ανθρώπους χωρίς στέγη, έναν μήνα μετά την καταστροφή.

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