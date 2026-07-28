Νέα γαστρονομική «μάχη» Ελλάδας – Τουρκίας: «Οι Έλληνες μας έκλεψαν και το μπουρέκι των Λαζών»

Νέο «επεισόδιο» στο… σήριαλ της γαστρονομικής αντιπαράθεσης Ελλάδας και Τουρκίας ξεκίνησαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία αυτή τη φορά αμφισβητούν την ελληνική ταυτότητα του γαλακτομπούρεκου.

Όπως αναφέρουν σε δημοσίευμά τους, η Ελλάδα παρουσιάζει ως παραδοσιακό ελληνικό γλυκό το «μπουρέκι των Λαζών», το οποίο οι Τούρκοι συνδέουν με την περιοχή του Εύξεινου Πόντου και της Μαύρης Θάλασσας. Το τουρκικό μέσο υποστηρίζει ότι το γλυκό εμφανίζεται στην Ελλάδα με την ονομασία «γαλακτομπούρεκο», ενώ προβάλλεται ως μέρος της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης, με ιδιαίτερη αναφορά στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, επικαλείται ελληνικές αναφορές που παρουσιάζουν γλυκά όπως η μπουγάτσα, τα τρίγωνα Πανοράματος, το τσουρέκι, ο μπακλαβάς, το γαλακτομπούρεκο, το καζαντίμπι, το κιουνεφέ, το προφιτερόλ και άλλα ως χαρακτηριστικά της γλυκιάς παράδοσης της πόλης. Με βάση αυτές τις αναφορές, οι συντάκτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα επιχειρεί να οικειοποιηθεί και το «μπουρέκι των Λαζών». Ως επιχείρημα προβάλλουν τις ομοιότητες ανάμεσα στα δύο γλυκά, καθώς και τα δύο παρασκευάζονται με φύλλο, κρέμα και σιρόπι.

Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων ισχυρισμών που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς από τουρκικά μέσα για κοινά στοιχεία της γαστρονομικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, όπως ο μπακλαβάς, το ζεϊμπέκικο, ο πατσάς, επαναφέροντας τη συζήτηση γύρω από την προέλευση παραδοσιακών γεύσεων και εθίμων.

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