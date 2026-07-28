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Ο Παναγιώτης Στάθης στην ΕΡΤ

σταθης
clock 17:00 | 28/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Παναγιώτης Στάθης ανακοινώθηκε από τη δημόσια τηλεόραση, ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Ο δημοσιογράφος αναλαμβάνει έναν κομβικό ρόλο στο ΕΡΤnews, παρουσιάζοντας καθημερινά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των 18:00.

Να σημειωθεί ότι η προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν ολοκληρώθηκε με τον Παναγιώτη Στάθη στο τιμόνι της ιστορικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, την οποία παρουσίασε μετά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ αναφέρει:

«Η ΕΡΤ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την παρουσίαση δελτίων Eιδήσεων, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ».

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Δημοσιογράφος Ερτ
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