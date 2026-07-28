Ρομπέρτο Μαντσίνι: Ανέλαβε και πάλι προπονητής στην εθνική Ιταλίας

Η εθνική Ιταλίας γυρίζει σελίδα, επιλέγοντας μια γνώριμη λύση για την τεχνική της ηγεσία. Μετά την αποτυχία της υπόθεσης Αντρέα Πίρλο, η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κατέληξε στην επιστροφή του Ρομπέρτο Μαντσίνι στον πάγκο της «σκουάντρα ατζούρα».

Σύμφωνα με το Sky Italia, ο πρόεδρος της FIGC, Τζιοβάνι Μαλαγκό, ανακοίνωσε την απόφαση να εμπιστευτεί εκ νέου τον 61χρονο τεχνικό, ο οποίος καλείται να οδηγήσει την Ιταλία σε μια νέα αγωνιστική πορεία.

Ο Μαντσίνι είχε διατελέσει ομοσπονδιακός προπονητής από το 2018 έως το 2023, διάστημα κατά το οποίο επανέφερε την Ιταλία στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με την κατάκτηση του Euro 2020. Η πρώτη του θητεία χαρακτηρίστηκε από την ανανέωση του ρόστερ και την επιστροφή της ομάδας σε πρωταγωνιστικό ρόλο στις μεγάλες διοργανώσεις.

Μετά την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα, ο Ιταλός προπονητής εργάστηκε στην εθνική Σαουδικής Αραβίας από τον Αύγουστο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2024, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αλ Σαντ στο Κατάρ, όπου παρέμεινε μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Οι αλλαγές, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στον πάγκο. Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Κλάουντιο Ρανιέρι αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της εθνικής ομάδας, διαδεχόμενος τον Πάολο Μαλντίνι στο συγκεκριμένο πόστο.

Με την επιστροφή του Μαντσίνι και τη νέα διοικητική δομή, η ομοσπονδία φιλοδοξεί να αφήσει πίσω της την αναστάτωση που προκάλεσε η υπόθεση Πίρλο και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια νέα περίοδο σταθερότητας και επιτυχιών για την εθνική Ιταλίας.

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