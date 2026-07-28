Ιαπωνία: Έκρηξη σε εμπορικό κέντρο μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ -Κατέρρευσαν τοίχοι, πληροφορίες για παγιδευμένους

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Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κασίμα της Ιαπωνίας, λίγη ώρα μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ με αποτέλεσμα σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα πολλοί άνθρωποι να παγιδευτούν.

Η Aeon Co., η εταιρεία που διαχειρίζεται το εμπορικό κέντρο, ανακοίνωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του Aeon Mall Kumamoto, στην πόλη Κασίμα, περίπου στις 18:00 τοπική ώρα. Το εμπορικό κέντρο είχε λειτουργήσει κανονικά νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ωστόσο πελάτες και εργαζόμενοι είχαν ήδη απομακρυνθεί μετά τον σεισμό, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

🚨#JMA: Be prepared for possible powerful quakes over the next two to three days #Japan #Earthquakes



📍The JMA held a news conference at 5:30 p.m.https://t.co/uAZKSvpCdv



📌An official said: "As the place where the latest earthquake occurred is shallow, this shows that many… pic.twitter.com/HtJpduW2g2 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 28, 2026

ΕΗ εταιρεία διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξακρίβωσης εάν υπάρχουν τραυματίες από την έκρηξη.

-Προειδοποίηση για τσουνάμι -Τρομακτικά βίντεο από τη στιγμή της δόνησης



Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, οι Αρχές έλαβαν αναφορές ότι τμήμα του εξωτερικού τοίχου του εμπορικού συγκροτήματος κατέρρευσε.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι δέχθηκε πολλαπλές κλήσεις έκτακτης ανάγκης από πολίτες, οι οποίοι ανέφεραν έναν ήχο που έμοιαζε με έκρηξη, καθώς και λευκό καπνό να υψώνεται από το εμπορικό κέντρο.

Πλάνα που κατέγραψε ελικόπτερο της NHK περίπου στις 18:20 τοπική ώρα έδειξαν εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, με μεγάλα τμήματα της εξωτερικής πρόσοψης να έχουν αποκολληθεί και τον μεταλλικό σκελετό να έχει αποκαλυφθεί. Παράλληλα, τμήματα της οροφής φαίνονταν να έχουν καταρρεύσει, ενώ στην ταράτσα διακρινόταν μια μεγάλη τρύπα.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Νωρίτερα, στις 16:27 τοπική ώρα, σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 7,1 Ρίχτερ έπληξε την επαρχία Κουμαμότο. Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA), η σεισμική δόνηση έφτασε τη μέγιστη ένταση 7 στην ιαπωνική κλίμακα σεισμικής έντασης στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.