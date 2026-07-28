Άρδευση ελιάς: Πότε αυξάνει την παραγωγή και πότε κάνει ζημιά

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Η κλιματική αλλαγή και οι παρατεταμένες ξηρασίες καθιστούν την άρδευση της ελιάς απαραίτητη για τη διατήρηση υψηλών αποδόσεων. Ωστόσο, το νερό στον ελαιώνα λειτουργεί ως «δίκοπο μαχαίρι». Η σωστή χρονική στιγμή εκτοξεύει την παραγωγή, ενώ η αλόγιστη χρήση υποβαθμίζει το προϊόν και καταστρέφει τα δέντρα.

Πότε η άρδευση αυξάνει κατακόρυφα την παραγωγή

Η ελιά χρειάζεται στοχευμένη παροχή νερού σε συγκεκριμένα στάδια του ετήσιου κύκλου της:

Άνοιξη (Πριν την ανθοφορία):

Ενισχύει τη βλάστηση και δημιουργεί ισχυρούς ανθοφόρους οφθαλμούς.

Πήξη του πυρήνα (Ιούνιος - Ιούλιος):

Αποτρέπει το πρόωρο σκάσιμο και την πτώση των καρπών (καρπόπτωση).

Τελική αύξηση καρπού (Αύγουστος - Σεπτέμβριος):

Αυξάνει τη σάρκα του καρπού και μεγιστοποιεί την ελαιοπεριεκτικότητα.

Φθινόπωρο (Πριν τη συγκομιδή):

Βοηθά στη συγκέντρωση του λαδιού και διευκολύνει τη συλλογή.

Πότε το νερό κάνει ζημιά στην καλλιέργεια

Η υπερβολική ή κακώς συγχρονισμένη άρδευση προκαλεί σοβαρά προβλήματα:

Κατά την ανθοφορία:

Το πολύ νερό προκαλεί πτώση των ανθέων και μειώνει δραματικά την καρπόδεση.

Σε βαριά εδάφη:

Προκαλεί ασφυξία των ριζών λόγω έλλειψης οξυγόνου στο έδαφος.

Ανάπτυξη ασθενειών:

Ευνοεί τη σήψη των ριζών (φυτόφθορα) και τη διάδοση του κυκλοκονίου.

Υποβάθμιση ελαιολάδου:

Η υπερβολική άρδευση στο τέλος μειώνει τις πολυφαινόλες, αλλοιώνοντας τη γεύση και τη συντήρησή του.

Ευαισθησία στο κρύο:

Η όψιμη άρδευση παρατείνει τη βλάστηση, κάνοντας το δέντρο ευάλωτο στους παγετούς του χειμώνα.

Χρυσός κανόνας: Η στρατηγική της «ελλειμματικής άρδευσης»

Οι σύγχρονες γεωπονικές μελέτες προκρίνουν τη ρυθμιζόμενη ελλειμματική άρδευση

. Η μέθοδος αυτή επιβάλλει ελεγχόμενη υδατική καταπόνηση (στρες) στο στάδιο της πήξης του πυρήνα (μέσα καλοκαιριού). Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται έως και 30% νερό, χωρίς να μειωθεί η τελική παραγωγή λαδιού.

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