Αποθέωση για την Εθνική Πόλο Ανδρών στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές

Θριαμβευτική υποδοχή γνώρισε το μεσημέρι της Τρίτης η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ.

Η αποστολή της «γαλανόλευκης» έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», έχοντας στις αποσκευές της το τρόπαιο και τα χρυσά μετάλλια, έπειτα από τη σπουδαία νίκη με 15-14 επί της Ουγγαρίας στον μεγάλο τελικό, που χάρισε στην Ελλάδα τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της στη διοργάνωση.

Οι διεθνείς γνώρισαν την αποθέωση κατά την άφιξή τους, με φίλους της ομάδας να τους υποδέχονται με χειροκροτήματα, σημαίες και συνθήματα, πανηγυρίζοντας μαζί τους τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της Εθνικής στο World Cup.

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Άλλωστε, η κατάκτηση του χρυσού αποτελεί ακόμη μία σπουδαία στιγμή για το ελληνικό πόλο και τον αθλητισμό της χώρας.

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