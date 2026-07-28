Το κτίριο που ξεπέρασε το αμερικανικό Πεντάγωνο: Με 9 πύργους και 4.200 γραφεία (βίντεο)

Για πολλά χρόνια, το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το μεγαλύτερο κτιρίου γραφείων στον κόσμο. Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2023 η πρωτιά πέρασε επίσημα στο Surat Diamond Bourse, το οποίο πλέον έχει και μια θέση στα Ρεκόρ Γκίνες ως το μεγαλύτερο κτίριο γραφείων παγκοσμίως με βάση τη συνολική επιφάνειά του, η οποία ανέρχεται σε 659.611 τετραγωνικά μέτρα.

Το εντυπωσιακό αυτό συγκρότημα βρίσκεται στη Σούρατ της Ινδίας, μία από τις σημαντικότερες πόλεις της παγκόσμιας βιομηχανίας διαμαντιών. Εκεί πραγματοποιείται η επεξεργασία και η διακίνηση περίπου του 90% των ακατέργαστων διαμαντιών που κυκλοφορούν διεθνώς.

Ένα τεράστιο οριζόντιο συγκρότημα με 9 πύργους

Τον σχεδιασμό του ανέλαβε το αρχιτεκτονικό γραφείο Morphogenesis, δημιουργώντας ένα συγκρότημα που καταλαμβάνει έκταση 35,5 στρεμμάτων. Αντί να επιλεγεί η λύση ενός ιδιαίτερα ψηλού ουρανοξύστη, προτιμήθηκε η ανάπτυξη μιας εκτεταμένης οριζόντιας επιχειρηματικής εγκατάστασης.

Το Surat Diamond Bourse αποτελείται από εννέα πύργους, καθένας από τους οποίους έχει 15 ορόφους. Όλοι συνδέονται μέσω ενός κεντρικού διαδρόμου κυκλοφορίας, επιτρέποντας στους εργαζομένους και τους επισκέπτες να μετακινούνται μεταξύ τους χωρίς να χρειάζεται να εξέλθουν από το κτίριο. Οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετούν έως και 65.000 επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων έμποροι διαμαντιών, εκτιμητές, εκτελωνιστές και εταιρείες τεχνολογίας.

Στους εννέα πύργους φιλοξενούνται συνολικά 4.200 γραφεία, ενώ το συγκρότημα διαθέτει 131 ανελκυστήρες. Παράλληλα, η υπόγεια στάθμευση μπορεί να εξυπηρετήσει 4.500 αυτοκίνητα και 10.000 μοτοσικλέτες. Οι υποδομές περιλαμβάνουν επίσης εστιατόρια, τραπεζικές υπηρεσίες, συνεδριακά κέντρα και τελωνειακές εγκαταστάσεις, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Παρότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα του είδους του, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη βιωσιμότητα. Οι εσωτερικές αυλές που παρεμβάλλονται ανάμεσα στους πύργους ενισχύουν τον φυσικό φωτισμό και τον αερισμό των χώρων, ενώ τα ενεργειακά συστήματα του συγκροτήματος του έχουν εξασφαλίσει προ-πιστοποίηση πράσινου κτιρίου από το Indian Green Building Council.

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