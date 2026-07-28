Συγκλονιστικές εικόνες: Η στιγμή που καρχαρίας δαγκώνει influencer στο πόδι (βίντεο)

Ένα συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ο influencer και δημιουργός περιεχομένου για το ψάρεμα, Χένρι Γκιμπς, δέχεται επίθεση από γκρίζο υφαλοκαρχαρία κατά τη διάρκεια της πρώτης του κατάδυσης στα Φίτζι, στις 18 Ιουλίου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο, έχοντας ήδη παρατηρήσει αρκετούς υφαλοκαρχαρίες στην περιοχή, ένας από αυτούς άλλαξε ξαφνικά συμπεριφορά. Έχει καταγραφεί καρέ καρέ η στιγμή που ο καρχαρίας αναδύεται από τα βαθιά και ορμά με μεγάλη ταχύτητα προς τον δύτη, δαγκώνοντάς τον στο πόδι. Ο Γκιμπς χάνει τον έλεγχο της κάμερας και παλεύει πανικόβλητος μέσα στο νερό.

Δύτες βούτηξαν και τον ανέσυραν άμεσα, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Παρότι απέφυγε τον ακρωτηριασμό, χρειάστηκε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις και μεταμόσχευση δέρματος στο δεξί πόδι.

Ο ίδιος δημοσίευσε το βίντεο της επίθεσης στις 24 Ιουλίου, στους 113.000 ακολούθους του, δηλώνοντας πως αισθάνεται ιδιαίτερα τυχερός που δεν έχασε το πόδι του και αναρρώνει. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν κατηγορεί τον καρχαρία, τονίζοντας πως βρισκόταν στο φυσικό του περιβάλλον και ότι το ζώο ακολούθησε το ένστικτό του.

Το βίντεο από την στιγμή της επίθεσης του καρχαρία - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!

A fishing content creator filmed himself being attacked by a shark in Fiji — amazingly saying he had “no hard feelings” toward the predator that nearly bit off his leg. #goreyhub follow ( graphic_fight.v2 ) on instagram accounts link on my bio for more daily content video pic.twitter.com/IdBcZW9s8k — Uncensored•18+  (@Goreyhub) July 27, 2026

Ο Γκιμπς εκτιμά πως η αλλαγή στη συμπεριφορά του καρχαρία ίσως προκλήθηκε από τη φασαρία του σκάφους ή τους ήχους των ψαροντούφεκων. Όπως ανέφερε, ο καρχαρίας άρχισε να κινείται νευρικά, να κάνει κύκλους κάτω από τους δύτες και ακόμη να ορμά προς το σκάφος, σημάδια που θα έπρεπε να είχαν οδηγήσει στη διακοπή της κατάδυσης.

Μέσα από την εμπειρία του, απηύθυνε προειδοποίηση στους δύτες να εγκαταλείπουν αμέσως το νερό όταν ένας καρχαρίας εμφανίζει ανήσυχη ή επιθετική συμπεριφορά, να επιλέγουν μαύρες στολές αντί για παραλλαγής στις τροπικές περιοχές και να μην υποτιμούν ποτέ τον κίνδυνο.

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