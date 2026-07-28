Η βουτιά του Κικίλια με τη στολή του δύτη

Την Αμοργό επισκέφθηκε τις προηγούμενες ημέρες ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την τοπική πρωτοβουλία «Αμοργόραμα» και να πραγματοποιήσει κατάδυση στα νερά του νησιού. Η επίσκεψή του συνδέθηκε με την ανάδειξη των δράσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και με τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στην Πολιτεία, τους επιστήμονες και τους ίδιους τους αλιείς για τη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Βασίλης Κικίλιας: Η κατάδυση στα νερά της Αμοργού

Κατά την παραμονή του στο νησί, ο υπουργός επισκέφθηκε μία από τις προστατευόμενες περιοχές, η οποία στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει το θρυλικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης, όπου είχαν καταγραφεί επιδόσεις άνω των 100 μέτρων. Ο Βασίλης Κικίλιας φόρεσε καταδυτική στολή και βούτηξε στα νερά της Αμοργού, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο ακούγεται να λέει με χιούμορ: «Εμείς θα βουτήξουμε σε τρία μέτρα», ενώ στη συνέχεια υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι «το απέραντο γαλάζιο δεν είναι μόνο για τις κάμερες. Είναι δικό μας. Και το προστατεύουμε μαζί».