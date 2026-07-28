Νέο «μπλόκο» της Περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων -Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ίλιον

Ένα σοβαρό πλήγμα στη δημόσια υγεία αποτράπηκε μετά την παρέμβαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσχεση πάνω από έξι τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Η μεγάλη επιχείρηση ξεκίνησε από τον Δυτικό Τομέα, με έφοδο των ελεγκτών σε μονάδα επεξεργασίας κρέατος στο Ίλιον. Εκεί αποκαλύφθηκε μια σοβαρή παρατυπία: η εταιρεία που νομίμως φαινόταν στα αρχεία είχε αναστείλει τη λειτουργία της, και στον ίδιο χώρο λειτουργούσε άλλη επιχείρηση, χωρίς την απαραίτητη έγκριση παραγωγής και διακίνησης.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως η νέα εταιρεία δε βρισκόταν στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Στους ψυκτικούς της θαλάμους κατασχέθηκαν 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα καθώς δεν είχαν νόμιμη σήμανση και έφεραν άκυρους κωδικούς.

Η ενδελεχής ιχνηλάτηση που ακολούθησε, έδειξε ότι τα ακατάλληλα παρασκευάσματα είχαν ήδη διακινηθεί σε 20 καταστήματα τροφίμων σε όλη την Αττική. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών σε έξι Περιφερειακές Ενότητες και του ΕΦΕΤ.

Οι νέοι έλεγχοι κατέληξαν στη δέσμευση ακόμη 151 κιλών, ανεβάζοντας το σύνολο στους 6,2 τόνους. Ήδη, οι εκθέσεις κατάσχεσης της ΔΑΟΚ Δυτικού Τομέα είναι οριστικές και εκτελεστές, ενώ συγκροτήθηκαν τριμελείς επιτροπές για την επιβολή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε:

«Για μια ακόμα φορά, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής προστάτευσαν τη δημόσια υγεία, μέσα από μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου. Η πάγια εντολή μου προς την αρμόδια Εντεταλμένη Σύμβουλο και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι ξεκάθαρη: καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών. Η ασπίδα προστασίας που χτίζει καθημερινά η Περιφέρεια Αττικής βασίζεται σε συστηματικούς και εντατικούς ελέγχους, αλλά και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Μόνο έτσι διασφαλίζουμε συνθήκες νομιμότητας στην αγορά και ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε την άψογη ποιότητα και τις ορθές τιμές στην εορταστική αγορά.

Με εντολή μου, καθ΄ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, εντείνονται οι έλεγχοι στις γειτονιές της Αττικής με την υψηλότερη επισκεψιμότητα. Αλλά δεν περιοριζόμαστε σε αυτό: η παρουσία μας είναι και θα παραμείνει διαρκής και αυστηρή, κάθε μέρα, σε κάθε γειτονιά της Αττικής μας. Η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει τη δύναμη της ιχνηλάτησης. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής απέδειξαν στην πράξη ότι ένας στοχευμένος έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει μια ευρύτερη αλυσίδα διακίνησης και να ενεργοποιήσει άμεσα έναν ολόκληρο μηχανισμό προστασίας, από την αποθήκη μέχρι το τελευταίο σημείο διάθεσης. Στέλνουμε προς πάσα κατεύθυνση το ξεκάθαρο μήνυμα, ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζουμε – και αυτή η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Με σχέδιο, συντονισμό και αποφασιστικότητα, παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται και εφαρμόζουμε τον νόμο χωρίς εξαιρέσεις».

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος, αρμόδια για θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής, Δήμητρα Αγγελάκη, δήλωσε: «Ένας έλεγχος στο Ίλιον αποκάλυψε μια ολόκληρη διαδρομή διακίνησης προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Αττική. Η άμεση ιχνηλάτηση, η συνεργασία των υπηρεσιών και η επιμονή των ελεγκτών μας έβαλαν φρένο σε περισσότερους από 6,2 τόνους προϊόντων κρέατος που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας».

24.136 έλεγχοι από την Περιφέρεια Αττικής

Επισημαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα τα ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας έχουν πραγματοποιήσει 24.136 ελέγχους, έχουν επιβάλει πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση εκατοντάδων τόνων ακατάλληλων και επικίνδυνων προϊόντων, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καλύπτοντας το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την παραγωγή και την αποθήκευση έως τη διακίνηση και τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Στόχος είναι η αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας, η διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους καταναλωτές.

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