Ψαρή Φοράδα: Όταν η Κρήτη συναντά τη Μαγνησία (εικόνες)

Μια ξεχωριστή εμπειρία πολιτιστικής συνάντησης και ανθρώπινης επικοινωνίας έζησε την Παρασκευή 24 Ιουλίου η Ψαρή Φοράδα, όπου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμίου - Σιδωνίας είχε τη χαρά να υποδεχθεί 40 μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου Βόλου, στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψής τους στην Κρήτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή το παραδοσιακό κρητικό γλέντι που διοργάνωσε ο Σύλλογος, με τον καταξιωμένο βιολάτορα Αντώνη Μαρτσάκη και το συγκρότημά του.

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Ωστόσο αυτό που έκανε τη βραδιά ξεχωριστή ήταν η χορευτική συμμετοχή των φιλοξενούμενων. Τα μέλη της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου από τον Βόλο, με παραδοσιακές κρητικές φορεσιές άνοιξαν το γλέντι χορεύοντας κρητικούς παραδοσιακούς χορούς. Η εικόνα ανθρώπων που προέρχονται από μια διαφορετική γωνιά της Ελλάδας να συμμετέχουν με τόσο ενθουσιασμό στην κρητική παράδοση απέδειξε ότι ο πολιτισμός δεν γνωρίζει γεωγραφικά όρια και ότι η παράδοση μπορεί και ενώνει ανθρώπους, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους.

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Για την περιοχή και τους κατοίκους της φιλόξενης Ψαρής Φοράδας, τέτοιες συναντήσεις αποτελούν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών τοπικών κοινωνιών, ευκαιρίες γνωριμιών αλλά και αφορμές για τη δημιουργία σχέσεων που μπορούν να εξελιχθούν σε μακροχρόνιες φιλίες και συνεργασίες. Μάλιστα, σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη να έρθουν κοντά, τα πολιτιστικά σωματεία αποδεικνύουν ότι μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην καλλιέργεια δεσμών ανάμεσα σε περιοχές με διαφορετική πολιτιστική ταυτότητα. Η γνωριμία ανθρώπων από την Κρήτη και τη Μαγνησία επιβεβαίωσε ότι οι παραδόσεις αποτελούν το κοινό έδαφος πάνω στο οποίο οικοδομούνται σχέσεις φιλίας και συνεργασίας.

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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμίου - Σιδωνίας και οι κάτοικοι της Ψαρής Φοράδας ευχαριστούν θερμά τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου Βόλου για την παρουσία τους, τη ζεστή τους διάθεση και την έμπρακτη συμμετοχή τους στο κρητικό γλέντι. Ευχή όλων είναι η πρώτη αυτή γνωριμία να αποτελέσει την απαρχή μιας διαρκούς σχέσης, με νέες συναντήσεις, κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες που θα συνεχίσουν να φέρνουν κοντά ανθρώπους από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αποδεικνύοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί την πιο ισχυρή γλώσσα επικοινωνίας.

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