Εφορία: Στο στόχαστρο αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις στο εξωτερικό

Η «δεξαμενή» πληροφοριών που λαμβάνει η ΑΑΔΕ από 93 χώρες ανοίγει τον δρόμο για έναν νέο γύρο φορολογικών ελέγχων με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών υπηρεσιών μπαίνουν τραπεζικές καταθέσεις, τόκοι, μερίσματα, συντάξεις, επιχειρηματικά εισοδήματα, συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών ιδρυμάτων πληρωμών, αλλά και επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, με τις διασταυρώσεις να ξεκινούν εντός του μήνα.

Οι έλεγχοι αφορούν φυσικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει την Ελλάδα ως φορολογική τους κατοικία και, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο των εισοδημάτων τους, ανεξάρτητα από το αν αυτά αποκτήθηκαν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Στο ελεγκτικό ραντάρ μπαίνουν οι τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, καθώς οι αποδόσεις τους παραμένουν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με εκείνες των ελληνικών τραπεζών. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το φορολογικό έτος 2024 περισσότεροι από 21.000 φορολογούμενοι με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα δήλωσαν τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό συνολικού ύψους 210 εκατ. ευρώ.

Χρονοδιάγραμμα ελέγχων

Η ΑΑΔΕ έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους για την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων:

έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί τουλάχιστον το 10% των στοιχείων που αφορούν τόκους καταθέσεων φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020, το οποίο παραγράφεται στο τέλος του 2026,

έως τις 31 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος τουλάχιστον του 50% των πληροφοριών που έχουν αποστείλει οι αλλοδαπές φορολογικές αρχές για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021.

Οι διασταυρώσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στους φορολογούμενους που έχουν δηλώσει εισοδήματα από το εξωτερικό. Η φορολογική διοίκηση θα πραγματοποιήσει και δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πολίτες που δεν έχουν αναφέρει κανένα εισόδημα εκτός Ελλάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αδήλωτα ποσά.

Παράλληλα, θα εξεταστούν και περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία σε άλλη χώρα. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα ελέγξουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία, όπως ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής στο εξωτερικό, ώστε η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας να θεωρείται νόμιμη.

Εφόσον από τις διασταυρώσεις προκύψουν αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και των πληροφοριών που έχουν αποσταλεί από τις ξένες φορολογικές αρχές, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. Αν δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις διαφορές, θα ακολουθήσουν καταλογισμοί φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων.

Τι στοιχεία ανταλλάσσονται

Το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών έχει διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και πλέον δεν περιορίζεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ΑΑΔΕ λαμβάνει στοιχεία που αφορούν ηλεκτρονικά ιδρύματα πληρωμών, ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, ενώ η ανταλλαγή πληροφοριών είναι αμφίδρομη, καθώς και η Ελλάδα αποστέλλει αντίστοιχα στοιχεία στις φορολογικές αρχές των συνεργαζόμενων κρατών.

Στα δεδομένα που ανταλλάσσονται περιλαμβάνονται στοιχεία ταυτοποίησης των φορολογουμένων, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, χώρα φορολογικής κατοικίας και ΑΦΜ, καθώς και πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς, υπόλοιπα, χρηματοοικονομικές επενδύσεις, ασφαλιστικά προϊόντα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα διαβιβάζονται στοιχεία για τόκους, μερίσματα, συντάξεις, αμοιβές και κάθε άλλο εισόδημα που αποκτάται εκτός της χώρας φορολογικής κατοικίας.

Στο διεθνές δίκτυο αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών συμμετέχουν σήμερα 93 χώρες, μεταξύ των οποίων όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως η Ελβετία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σιγκαπούρη, οι Νήσοι Κέιμαν, οι Μπαχάμες και δεκάδες ακόμη χώρες και δικαιοδοσίες.

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